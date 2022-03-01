Это и есть война. Проект российских СМИ

© Юрий Козырев. Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 год

Война — это не современные ракеты и не парады. Война — это развороченные дороги, выбитые стекла, слой пыли на брошенных детских игрушках. Это колонны машин, которые везут «Груз 200». Тайга.инфо вместе с альянсом независимых СМИ России «Синдикат-100» публикует серию фотографий, сделанных в различных «горячих точках» последних десятилетий.

Про войну в последнее время стали говорить легко, как о чем-то обыденном. О ней рассуждают чиновники, эксперты и телеведущие. Подсчитывают подлетное время ракет, перечисляют виды новейшего вооружения. И, кажется, не сильно боятся. Почему? Наверное, потому что беды войны — это то, что случится с кем-то другим.

Воевать на чужой земле придется парнишке из Сургута или Красноярска. И его мать будет стоять потом над запаянным гробом. И ей еще повезет, если будет гроб. Тело ведь могут и не найти.



Посмотрите на эти фотографии внимательно. Это и есть война.



Фотографии Юрия Козырева

Грозный, Чечня, январь 2000 года

В больнице Аль-Кинди. Раненый ребенок, вся его семья погибла в результате ракетного удара на южной окраине Багдада. Ирак, 1 апреля 2003 года



Цхинвал, 18 августа 2008 года

Добровольцы убирают тела с улиц Триполи. Ливия, 28 августа 2011 года

Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года

Хомс, Сирия. 12 мая 2014 года

Центорой, Чечня. 16 декабря 1999 года

Работник кладбища несет многоразовый гроб в хранилище после похорон женщины, погибшей в результате взрыва в Багдаде. Ирак, 31 марта 2003 года

Похороны. Тикрит. Ирак. 2 августа 2003 года

Бывший российский культурный центр в Кабуле стал пристанищем для сотен наркоманов. Афганистан, май 2009 года

Ливия, март 2011 года

Донецкий аэропорт. Февраль 2015 года

Ливия, март 2011 года

Украина. 26 марта 2015 года. Солдаты загружают боеприпасы в старый БТР в тренировочном лагере недалеко от Днепропетровска

Ливия, март 2011 года

Иракцы, задержанные американскими морскими пехотинцами в Эль-Фаллудже. Ирак, 19 ноября 2004 года