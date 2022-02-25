Новосибирца оштрафовали за пикет против военной операции в Украине

© Диана Днепр. Андрей Терёхин

Новосибирцу Андрею Терёхину выписали штраф в 4 тыс. рублей за пикет против военной операции в Украине. Ему вменяют неповиновение полиции.

Октябрьский районный суд оштрафовал новосибирца Андрея Терехина на 4 тыс. рублей за участие в антивоенной акции на площади Ленина. Об этом Терёхин сообщил на своей странице в фейсбуке.

Мужчине вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка участия в массовом мероприятии) и ч. ст. 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полиции). Его оставляли на ночь в ИВС.

«Провел чудесную ночь в спецприемнике — заведении, которому стоит оставить на Флампе пять звезд. Персонал вежливый и приветливый. Это самое ужасное, наверное. Вежливые люди, которые здесь нас арестовывают, а в Украине — стреляют в других людей. Не потому, что они вас ненавидят, а просто по приказу, — отметил Терёхин. — Наверное людям, ни разу не арестованным полицией, ни разу не видевшим стены тюремной камеры, это кажется ужасным. Но свободная воля и разум не прекращают быть свободными только от того, что их поместили в застенки. Я чувствую себя намного комфортнее и свободней, чем тот, кто через стенку меня стережет на ночном дежурстве. Свобода — это то, что не отнять».

По словам участника акции, его отвезли сначала в Центральный районный суд, но после дело направили Октябрьский суд. А после вынесения штрафа конвой попросил Терёхина проехать с ним в Центральное РОВД, но он отказался.

Напомним, что стихийные акции против военной операции с Украиной прошли в крупных городах России вечером 25 февраля. В Москве и Санкт-Петербурге были жестокие задержания.

Число задержанных на антивоенной акции в Новосибирске выросло с восьми до 20, заявили в пресс-службе регионального правительства. Чиновники утверждают, что уже составлено восемь протоколов об административных нарушениях, не уточняя статью. Но, по сведениям Тайги.инфо, протоколы, по крайней мере, на шесть-семь задержанных еще не составили — они получили только повестки о явке в полицию.

