Полиция оцепила пустую площадь Ленина в Новосибирске

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ОМОН и автозаки пригнали на площадь Ленина в Новосибирске. Вчера там прошли пикеты против военной операции в Украине.

В центре Новосибирска замечены многочисленные полицейские патрули, сообщил Тайге.инфо читатель.

«Они стоят по периметру памятника Ленину, в Театральном сквере, а возле таблоидов с историей города еще и сотрудники центра „Э“ стоят, — рассказал собеседник редакции. — Полицейские машины — автобусы и автозаки — пригнали на улицы Ленина и Депутатскую. И, кажется, немного подвисает интернет».

Со стороны Красного проспекта припарковано более 10 автомобилей ДПС, некоторые полицейские «прогуливаются» по площади. Приехал начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, передает «Сибкрай».



Напомним, что стихийные акции против военной операции в Украине прошли в крупных городах России вечером 25 февраля. В Москве и Санкт-Петербурге были жестокие задержания.

Число задержанных на антивоенной акции в Новосибирске выросло с восьми до 20, заявили в пресс-службе регионального правительства. Чиновники утверждают, что уже составлено восемь протоколов об административных нарушениях, не уточняя статью. Но, по сведениям Тайги. инфо, протоколы, по крайней мере, на шесть-семь задержанных еще не составили — они получили только повестки о явке в полицию.

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