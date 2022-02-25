Ученые новосибирского Академгородка вышли на пикет против войны. Фото
© Тайга.инфо
Молодые ученые новосибирского Академгородка вышли на пикет против военной операции в Украине.
Молодые сотрудники одного из научных институтов новосибирского Академгородка вышли на пикет против военной кампании на территории Украины. В целях безопасности они не стали обозначать точное место своей работы.
Пикеты прошли около памятника Валентину Коптюгу в Академгородке вечером 25 февраля.
К участникам акции протеста подъехала машина Росгвардии, когда они шли по улице Коптюга, передает корреспондент Тайги.инфо.
Ранее Тайга.инфо писала, что ОМОН и автозаки пригнали на площадь Ленина в Новосибирске. Вчера там прошли пикеты против военной операции в Украине.
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