Ученые новосибирского Академгородка вышли на пикет против войны. Фото

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Молодые ученые новосибирского Академгородка вышли на пикет против военной операции в Украине.

Молодые сотрудники одного из научных институтов новосибирского Академгородка вышли на пикет против военной кампании на территории Украины. В целях безопасности они не стали обозначать точное место своей работы.

Пикеты прошли около памятника Валентину Коптюгу в Академгородке вечером 25 февраля.

К участникам акции протеста подъехала машина Росгвардии, когда они шли по улице Коптюга, передает корреспондент Тайги.инфо.

Ранее Тайга.инфо писала, что ОМОН и автозаки пригнали на площадь Ленина в Новосибирске. Вчера там прошли пикеты против военной операции в Украине.

