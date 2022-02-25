Ученые новосибирского Академгородка вышли на пикет против войны. Фото

© Тайга.инфо
Ученые новосибирского Академгородка вышли на пикет против войны. Фото
25 Фев 2022, 14:06

Молодые ученые новосибирского Академгородка вышли на пикет против военной операции в Украине.

Молодые сотрудники одного из научных институтов новосибирского Академгородка вышли на пикет против военной кампании на территории Украины. В целях безопасности они не стали обозначать точное место своей работы. 

Пикеты прошли около памятника Валентину Коптюгу в Академгородке вечером 25 февраля. 

К участникам акции протеста подъехала машина Росгвардии, когда они шли по улице Коптюга, передает корреспондент Тайги.инфо. 

Ранее Тайга.инфо писала, что ОМОН и автозаки пригнали на площадь Ленина в Новосибирске. Вчера там прошли пикеты против военной операции в Украине.


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