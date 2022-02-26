Украина. День третий

© Диана Днепр. Новосибирск, 26 февраля

Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Украине. Бои продолжаются на улицах Киева. Мировое сообщество накладывает беспрецедентные санкции на Россию. Силовики жестко подавляли некоторые стихийные антивоенные акции россиян.

Тайга.инфо собирает всё самое главное в онлайне о военных действиях в Украине, объявленных Путиным.



20:50 Тайга.инфо поговорила со студентами и молодыми учеными, задержанными из-за антивоенной акции в новосибирском Академгородке.

«Полицейские задали довольно странный вопрос: как я отношусь к решению президента России о ЛНР и ДНР и относительно военной спецоперации. Предложили варианты „положительно“ и „отрицательно“, я сказала, что нейтрально. Начали утверждать, что нельзя нейтрально относиться к политике, а я сказала, что в такой формулировке мое отношение будет нейтральным. Так и записали. У остальных девочек такого не спрашивали», — рассказала одна из задержанных.

20:43 ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» объявили, что приостанавливают свое членство в Европейском вещательном союзе.

Они заявили, что ЕВС в принятии своих решений руководствуется исключительно мнением Евросоюза, хотя половина членов туда не входит, а «последней каплей стало решение об отстранении России от „Евровидения“», сообщает РИА Новости.

20:36 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства «постараются предоставлять СМИ больше информации» о происходящем вокруг Украины, передает ТАСС.

20:28 Минобороны РФ, в свою очередь, выпустило официальное заявление с обвинениями в адрес российских СМИ.

«Отдельные российские СМИ и прежде всего „Новая газета“ нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ, — цитирует заявление „Новая газета“. — Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях. При этом в заголовке новостной ленты „Новой газеты“, возглавляемой новоиспеченным нобелевским лауреатом Д. Муратовым, указано, что редакция излагает только „проверенные факты“».

«Чтобы редакция публиковала вашу информацию, ее надо предоставлять. Ответ на запрос Минобороны не предоставило до сих пор», — ответили в самом издании.

20:12 Мать российского военнослужащего, 19-летнего Рафика Рахманкулова, который мог попасть в плен, поговорила с журналистами. Он служил в Подмосковье по контракту, подписанному в декабре 2021 года, а в конце февраля на официальной странице главкома ВС Украины Валерия Залужного было опубликовано фото двух мужчин в форме, одного из которых опознала мать Рахманкулова.

Минобороны РФ официально не говорит о потерях личного состава в своих официальных сводках.

«Я связалась с каким-то начальником из той части в Подмосковье, где служит сын. И он сказал, что контрразведка проверит данный факт — подтвердит, он [Рафик Рахманкулов] действительно в плену или нет, — рассказала Русской службе BBC мать молодого человека, 40-летняя жительница Саратовской области Наталья Дайнеко. — Подтверждения пока что нет, то есть им ничего доподлинно неизвестно. Он успокоил меня, сказал, что даже если это так, то они как военнопленные подлежат защите Женевской конвенцией и с ними ничего не случится».

Собеседник женщины в части, по ее словам, не отрицал, что сын поехал в зону боевых действий.

«Мы не смотрим телевизор, и газеты не читаем — некогда. Политикой не интересовались, мы далеки от этого. Что там говорят по телевизору про Украину — неинтересно. У нас в нашей стране, извините, людям кушать нечего. И хотя многие говорят, что жизнь стала лучше — нет. В чем-то, может, да, но не во всем, — добавила Дайнеко. — <…> Никакую войну и какие-либо военные действия я не понимаю. Ну, то есть это политика, как-то с деньгами или чем связано, я вообще не знаю, что там происходит. Было же такое, что все начали кричать: „Крым наш, Крым наш“, он как-то отделился без военных действий. Почему здесь началась война?»



19:54 Капитан хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин выступил против военных действий. Он рассказал, что в России находится его семья, но он ничего не может сделать, чтобы им помочь, передает Znak со ссылкой на The Athletic.

«Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете. Путин? Он мой президент. Но, как я сказал, я не часть политики. Я спортсмен, и, как я уже сказал, я надеюсь, что скоро все закончится. Сейчас тяжелая ситуация для обеих сторон и всего мира. Я надеюсь, что все закончится. Я не контролирую эту ситуацию».

19:43 Путин днем 25 февраля в связи с ожидавшимися переговорами отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров», — цитирует его ТАСС.

Предоставлено читателем

19:26 26 февраля на антивоенных акциях в 15 городах России задержали почти 100 человек, подсчитали в «ОВД-инфо» (российские власти внесли его в реестр незарегистрированных организаций-«иноагентов»).

Всего же с 24 февраля задержано 2546 человек.

19:21 Минобороны России заявило, что в Севастополь буксиром Черноморского флота «Шахтер» доставлена группа из 82 украинских военнослужащих, которые «отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный».

При этом Украина сообщала, что в боях за остров Змеиный в Черном море погибли все 13 пограничников, несшие дежурство, им будет присвоено звание «героев Украины» посмертно.

19:17 Глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко направил обращение главе Госпогранкомитета Белоруссиии Анатолию Лаппо, в котором обвинил «в открытой агрессии» против Украины.

«Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ, — считает Дейнеко. — К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории РБ [Республики Беларусь]».

Обычную в случаях деловых заявлений подпись «С уважением» Дейнеко заменил на фразу «С презрением».

19:00 Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. На сайте ведомства заявления пока нет.

«Полеты из этих стран могут быть осуществлены в Россию только по специальным разрешениям Росавиации или МИД РФ», — пишет агентство.

18:49 Задержанному в Новосибирске на антивоенной акции Андрею Терёхину дали 8 суток ареста, сообщила его супруга в фейсбуке. На него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия).

«Любимый, мы с тобой! Мы против войны», — написала жена Терёхина Анна Чернышова.



Других участников акции, которых доставили вместе с Терехиным в отдел полиции «Центральный», отпустили, передает «Сибирьмедиа».

18:39 Более 200 депутатов из разных регионов подписали обращение против военных действий.

«Погибнут, будут ранены и покалечены тысячи людей, разрушены города дорогой многим россиянам земли, — говорится в письме. — Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах».

Письмо поддержали, в частности, депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова, независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин и депутат гордумы Томска Давид Аветян.



18:25 Флаг Украины вывесили на одном из жилых домов в центральной части Новосибирска на улице Семьи Шамшиных, 30. Приехала полиция. В этом доме также расположено консульство Украины.

По данным на лето 2021 года, в Новосибирской области проживает более 22 тыс. украинцев.

18:15 ФСБ России сообщила, что в Ростовской области «зафиксирована стрельба со стороны Украины». По данным ведомства, в Миллеровском районе упали три 120-миллиметровых мины, разрушений и пострадавших нет, заметили в ведомстве.

18:06 Молодого человека с антивоенным плакатом в Иркутске задержали. «Вам же Путин сказал, что идет спецоперация», — отметил сотрудник полиции.

На слова «то есть то, что людей убивают — это фейки?» сотрудник полиции сказал: «Сейчас приедут, вам всё объяснят».

18:02 Телеграм-канал Верховной Рады сообщил об «обстрелах» и призвал отправляться в укрытия. Агентство «УНИАН» сообщило о «мощных взрывах» в Харькове.

17:54 Эстония и Латвия закрывают воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

17:47 Антивоенные пикеты в Иркутске и Томске.

Фото t. me/anhoirk и t. me/velvetstreet

17:19 Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что Зеленский покинул Киев, со ссылкой на депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве: «Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее».

Практически одновременно телеграм-канал Зеленского опубликовал его новое видеообращение к нации: «Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем — страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия».

17:14 Решение об отключении России от SWIFT будет принято в течение нескольких дней, передает РИА Новости со ссылкой на западные агентства.

17:00 Число задержанных из-за мирных антивоенных акций в Новосибирске выросло до 10.

В новосибирском Академгородке задержан пикетчик Василия Потапова, который стоял с плакатом «Нет войне. Плешивый предал нашу страну», передает «ОВД.Инфо» (российские власти внесли его в реестр незарегистрированных организаций-«иноагентов»).



16:30 Мэрия Красноярска рекомендовала брать наличные деньги из-за возможных проблем с безналом.

«При оплате в общественном транспорте картами с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия могут наблюдаться технические проблемы, сообщает Центральный банк Российской Федерации. В связи с этим не используйте ApplePay и GooglePay:) Возьмите, на всякий случай, с собой наличные, если собираетесь поехать не автобусе», — говорится в официальной группе мэрии во «ВКонтакте».

16:19 Сборная Польши по футболу отказывается проводить стыковой матч для отбора на чемпионат мира против команды России.

16:14 Красноярский сенатор, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом и ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС, передает «Газета.ру».

16:06 Зампред Совбеза РФ , экс-президент России Дмитрий Медведев высказался об антироссийских санкциях и запретах из-за операции в Украине.

«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно (почти как Л. Н. Толстому в известной ситуации). Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости, — считает Медведев. — К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

Кроме того, в ответ на санкции он допустил «арест средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу»: «А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».

16:00 «В небольшой торговой точке в Новосибирской области, продающей мебель и бытовую технику, говорят, что бытовая техника на оптовых складах подорожала примерно на треть, то есть вот был чайник 900 стал 1200, некоторые позиции просто исчезли, то есть люди заказывают, а на базах уже нет, все скупают, — рассказал Тайге. инфо читатель. — Поставщик мебели предупредил о подорожании своей продукции на 10−15% „в связи с тяжелой ситуацией в мире“».

15:43 Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к «недостоверной информации» в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона"*, New Times, «Дождь"*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии"*, «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат».

*(Российские власти объявили их СМИ-иноагентами)



«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны, — говорится на сайте РКН. — В случае неудаления упомянутой недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен».

Роскомнадзор также пригрозил административными расследованиями по ст. 13.15 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф до 5 млн рублей.

15:38 47,5 тыс. человек въехали из Украины в Польшу за последние сутки, сообщила погранслужба Польши в твиттере.

15:32 Киевское метро будет использоваться только в качестве укрытия. «Транспортных перевозок не будет», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

15:19 РКН заблокировал сайт Readovka, заявила редакция в своем телеграме.

«Россия сильна на информпространстве, но не всегда понятно, кто за кого воюет. Помните, давно-давно, на прошлых выходных, ещё до войны, мы поругались с Роскомнадзором? За новость о калужских мигрантах, — отметила Readovka. — Мы помним, но переключились на другие задачи, и думали, что тем же заняты и госчиновники в важном по нынешним временам ведомстве. Так вот, проведя два дня на непрерывном онлайне, наверное, оставаясь единственным крупным медиа, которое не заигрывает с антивоенной риторикой, мы получили благодарность за такую поддержку. Роскомнадзор заблокировал наш сайт, теперь он недоступен и на территории РФ».

Поводом послужила новость недельной давности, что РКН хочет заблокировать сайт за сообщения о калужских мигрантах, пишет издание.

15:01 Помимо дочери экс- президента РФ Бориса Ельцина, ряда известных российских телеведущих и спортсменов, против военных действий высказались дочь миллиардера Романа Абрамовича София, сын главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова Сергей и зять министра обороны Сергея Шойгу Алексей Столяров (муж дочери Шойгу Ксении), передает «Эхо Москвы».

14:50 В Томске тоже начались антивоенные пикеты. Фото опубликовал телеграм-канал «Улица Бархатная».





14:38 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы, передает ТАСС.

14:29 Руководство крупных российских благотворительных фондов, в том числе Чулпан Хаматова, Любовь Аркус и многие другие, призвало Путина остановить военные действия.

«Вся наша работа — это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания, — говорится в обращении. — Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров».

Письмо поддержали около 200 представителей фондов, включая руководителя центр стратегического развития и проектной деятельности «Устойчивый Крым» Анну Цепа.

14:19 Одиночный пикет против военной кампании около правительства Алтайского края в Барнауле.

Фото t. me/altkrai_vesna

14:11 Сухопутные воска Украины заявили о переводе резервных подразделений из приграничных с Украиной регионов и продолжении нанесения ударов авиации по аэропортам.

14:06 Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что поражены 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций.



Вооруженные силы Украины 595 раз обстреляли территорию ЛНР за девять суток, в результате обстрелов шесть мирных жителей погибли и четверо ранены, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)



13:57 Момент попадания снаряда в жилой дом в Киеве запечатлен на камеру домашнего видеонаблюдения.

13:56 Тем временем рис и гречка в новосибирском продуктовом.

13:44 Спецназ МВД «Гром» и сотрудники полиции окружают протестующих на мирном шествии в Новосибирске.

На площади Ленина и во время прогулки задержаны девять человек, передает корреспондент Тайги.инфо.





13:40 Участники акции в Новосибирске идут по Вокзальной магистрали.

Видео Тайги. инфо/Диана Днепр

13:31 «УНИАН» опубликовал фотографию, на которой видны разрушения многоквартирного дома в Киеве в районе Жуляны. Ранее сообщалось о «ракетном ударе» по аэропорту в Жулянах.

UPD (17:56) Российские государственные информагентства со ссылкой на анонимные источники в Минобороны Р Ф пишут, что попавшая в киевский жилой дом ракета выпущена из украинского ЗРК «Бук-М1».

13:27 Антивоенное шествие в Новосибирске продолжается. Его не сопровождают полицейские, передает корреспондент Тайги.инфо.

13:20 Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино, сообщили в Минобороны РФ . Вооруженные силы заявили об «использованием крылатых ракет по объектам военной инфраструктуры Украины».

Минобороны РФ сообщает, что российскими вооруженными силами захвачен Мелитополь.

13:13 В Новосибирске на антивоенной акции задержан Андрей Терёхин, которого уже задерживали после пикетов 24 февраля. Его увели в автобус сотрудники в штатском при поддержке «спецназа МВД».

Таким образом, число задержанных в Новосибирске выросло до трех. Силовики продолжают задерживать людей из толпы.

13:06 В Новосибирске началось стихийное антивоенное шествие от перекрытой силовиками площади Ленина, передает корреспондент Тайги.инфо. Участники скандируют «Нет войне».

По подсчетам редакции, в акции участвуют около 150 человек.

12:55 Украинские власти утверждают, что в боях погибли более 3,5 тыс. российских военных и почти 200 попали в плен. Минобороны России после начала операции ни разу не сообщало о потерях.

«Сбито шесть боевых самолетов, вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов, — заявляли в Минобороны РФ . — Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники».

По данным украинских властей на утро 25 февраля, погибли 137 военнослужащих страны. Более поздние данные не публиковались.

Все данные о потерях сторон нуждаются в независимой оценке.

12:45 В Киеве в одном из укрытий жителей во время тревоги родился ребенок, сообщила замруководителя Киевского метрополитена Наталья Макогон: «Малыш появился на свет не на станции метро, а в другом укрытии. Однако при любых условиях — это момент счастья для семьи!».

12:39 Еще один задержанный в Новосибирске на площади Ленина. Он кричал: «Нет войне!», передает корреспондент Тайги.инфо.

В разных частях площади, оцепленной примерно 200 силовиками, стоят отдельные группки людей. Некоторые просто общаются.

12:34 Bloomberg передает, что США всерьез рассматривают возможность отключения России от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

«Экономическая и финансовая ситуация в стране в целом стабильна, — заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. — Предприятия реального сектора и финансовые организации работают в штатном режиме. Коммерческие банки осуществляют все операции в обычном порядке. Речь идет об операциях по депозитам, операциях по счетам, выдаче кредитов».

12:25 Бывший новосибирский депутат Госдумы Аркадий Янковский опубликовал антивоенное обращение к «землякам — представителям сибирской интеллигенции».

«Российская власть ввергла страну в безумную авантюру, развязала неправедную войну. Сегодня многие люди дезориентированы и до конца не осознают масштаба грядущей катастрофы, не понимают откуда исходит зло, — говорится в тексте. — <…> Мы призываем всех принципиальных и честных земляков — деятелей культуры и науки, видных гуманитариев и менеджеров, всех кто дорожит репутацией и лучшими традициями нашего города, всех кому небезразлично моральное состояние нашего общества, сказать громкое нет войне».

12:14 В Новосибирске на площади Ленина все-таки прошел одиночный пикет против военной кампании. Женщину с плакатом «Нет войне» быстро задержали, передает корреспондент Тайги.инфо.

Тем временем вокруг здания ГУ МВД по Новосибирской области устанавливают бетонные блоки.

Фото Тайга. инфо/Диана Днепр

12:12 Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК «Точка-У», они не сработали, несколько зданий получили повреждения, передает РИА Новости. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

11:58 Новосибирских полицейских снова отправили стоять на пустой площади Ленина в центре города. Никаких акций протеста там пока нет, передает корреспондент Тайги.инфо. На территории стоят автозаки, температура воздуха около -4, солнечно.

Фото Тайга. инфо/Диана Днепр

11:45 Очевидцы из ЛНР прислали Тайге. инфо видео и фото народной милиции в районе Славяносербска. Напомним, что боевые действия идут не только в Киеве и на юге Украины, но и на границах признанных Кремлем республик.

11:33 Российским государственным СМИ запретили показывать рекламу и осуществлять монетизацию в Facebook, написал в твиттере директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер.



«Мы запрещаем российским государственным СМИ размещать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе в любой точке мира. Мы также продолжаем маркировать российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжатся в выходные», — написал Глейчер.

Ранее Роскомнадор объявил о замедлении работы фейсбука.

11:22 За последний час Госспецсвязи Украины объявила воздушную тревогу в Харькове, Виннице, Луцке, Львове и Ровно, сообщается в телеграм-канале ведомства. Последние города находятся неподалеку от границы с Польшей и Белоруссией.

11:13 Родители тех, кто сейчас проходит срочную службы в российской армии, поговорили с журналистами на фоне заявления «Комитета солдатских матерей» о том, что на границу с Украиной начали перебрасывать срочников, которых насильно переводят на контрактную служб.

«У меня вообще паника. У меня такая тревога, сердце просто колотится. Я вчера вечером с ним созванивалась: „Что вы, как вы?“ Он сказал: „Мама, в случае чего мы автоматически уходим на контракт на три года“, — рассказала сайту НГС. Новости мать одного из солдат, который служит в Ленинградской области. — То есть срочников могут отправить на контракт. Он мне так объяснил. Получается, все сразу мобилизуются. Он четыре года в колледже учился. После 9-го класса учился в колледже — была отсрочка. Потом поступил в институт. Может быть всего одна отсрочка, поэтому до Нового года доучился, и всё, нас заколебали повестками… Сказали: „Всё, собирайся“».

«Сейчас короткими сообщениями пишет: „Нас слушают, нас читают — нельзя, я подписал секретку, не могу ничего лишнего сказать“. С декабря автомат держал один раз на присяге. То есть человек даже просто не умеет владеть оружием. В случае войны, как им сказали, отказаться от контракта не могут», — добавила женщина.

10:55 Антивоенный плакат появился на пешеходном мосту в центре Новосибирска около регионального парламента.

Фото t. me/nsk_vesna

10:52 «Гуманитарные потребности в Украине увеличиваются с каждым часом. Гибнут мирные жители. Сообщается, что не менее 100 000 украинцев уже покинули свои дома», — заявил в твиттере генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

ООН расширяет масштабы оказания помощи, добавил он.

10:36 В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого слышна стрельба.



Кроме того, сообщается о проблемах с трафиком у магистрального провайдера интернета.

10:25 Омские активисты объявили антивоенную акцию в годовщину убийства Бориса Немцова. Массовый пикет запланирован на 27 февраля в гайд-парке в районе остановки Лизы Чайкиной.

«Согласно закону, мероприятие, проводимое в специально отведенных для этого гайд-парках не требует согласования. Просим вам соблюдать санитарные нормы и обязательно носить медицинские маски», — отметили организаторы.

Антивоенные пикеты в Омске, 25 февраля. Фото t. me/metropiketomsk

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве около Кремля. Приговор по делу вынесли в июле 2017-го, осужденным дали от 11 до 20 лет колонии строгого режима, однако вину они не признали. Бывший заместитель командира чеченского батальона «Север», созданного под патронатом Рамзана Кадырова, Заур Дадаев, признанный виновным в исполнении убийства, получил 20 лет.

С убийством Немцова журналисты также связывали сенатора Сулемана Геремеева и депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. В день гибели политика с Делимхановым созванивался подозревавшийся в убийстве Руслан Геремеев (ему так и не предъявили обвинения) и полицейским Асланбеком Хатаевым.

10:18 Пресс-служба Первого канала разослала заявление об изменении сетки вещания. Число политических программ серьезно увеличат, в том числе в выходные дни.

«В текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться, — сказано в сообщении. — <…> В выходные вместо регулярных программ («Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь, «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети», КВН) также выйдут программы, посвященные актуальной повестке. Возможны и другие изменения».

10:08 В 25 км к юго-западу от окраины Киева в Василькове начались «тяжелые бои», передают Сухопутные войска Украины.

Тем временем, Верховная Рада со ссылкой на министра обороны Польши заявила, что в Украину пришел конвой с военной помощью из соседней страны.

09:53 Евросоюз ввел санкции против Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева, высокопоставленных военных, а также депутатов Госдумы, которые поддержали обращение к президенту о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Все активы Путина и Лаврова в ЕС, если они еще имеются, будут заморожены. Ранее такие же санкции объявила Великобритания.

Кроме того, ЕС ввел запрет на экспорт товаров и технологий в РФ для авиационной и космической отраслей. Под санкции попали и некоторые российские банки.

О персональных санкциях в отношении Лаврова и Путина объявили и США, передает «Новая».

09:47 Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) выступил против военной кампании вслед за своим коллегой Олегом Смолиным, который представляет Омскую область.

«Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев», — подчеркнул в твиттере Матвеев.

09:43 Количество ударов по территории Луганской народной республики со стороны украинских военных снизилось втрое, заявили «Интерфаксу» в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Предоставлено читателем

09:37 Бои продолжаются и на юге Украины. УНИАН опубликовал видео боя в Новой Каховке, сообщалось о стрельбе в Николаеве.

Южная группировка войск шла со стороны Крыма.



09:30 Сухопутные войска Украины заявили, что отбили нападение на одну из воинских частей в Киеве на проспекте Победы. В этом районе, как сообщалось, дислоцируется 101-я отдельная бригада охраны Генштаба.

Главное на утро 26 февраля

• Бои идут уже на улицах Киева. Столкновения продолжаются, в том числе возле метро Берестейская. Наносятся удары по расположенной там воинской части, где дислоцируется 101-я отдельная бригада охраны Генштаба.

• Обстрелы идут в Николаевской области. Сообщается, что горят нефтебаза, хлебзавод и заправка в Кульбакино.

• На заседании Совбеза ООН постпред Р Ф Василий Небензя заявил, что «российские войска не бомбят украинские города», а мирным гражданам ничего «не угрожает». В Киеве слышны взрывы, Проспект Победы — в огне и дыме, передает УНИАН.

• Президент Владимир Зеленский остается в Киеве вместе с руководством страны и участвует в организации обороны.

• Подразделения вооруженных сил РФ блокировали в городах Сумы и Конотоп и «принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения как в этих городах так и в окрестных населенных пунктах», утверждают в Минобороны.



• НАТО выпустил заявление по итогам обсуждения нападения России на Украину. В нем Россия названа «самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия». Альянс призвал Россию немедленно прекратить наступление и вывести войска.

Действия России нарушили международные законы, в том числе Устав ООН и Основополагающий акт Россия-НАТО, заявили в организации. Альянс развернул оборонительные сухопутные, воздушные и морские силы в зоне действия НАТО. Сейчас союз разворачивает дополнительные силы в восточной части Альянса.

