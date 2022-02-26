Сотрудников новосибирского оперного театра эвакуировали из-за «минирования»

© Диана Днепр
Сотрудников новосибирского оперного театра эвакуировали из-за «минирования»
26 Фев 2022, 08:18

В Новосибирске эвакуировали работников театра оперы и балета из-за сообщений о «минировании». Площадь перед театром оцепили полицейские. Там начались пикеты против военной операции в Украине.

Сотрудников театра оперы и балета эвакуировали в Новосибирске из-за информации о «минировании», сообщает корреспондент Тайги.инфо.

По словам работников, в здании сработала пожарная сигнализация.

Новосибирских полицейских отправили стоять площади Ленина в центре города, рядом с оперным театром. Началась акция протеста против военной операции в Украине. На территории стоят автозаки.


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