Сотрудников новосибирского оперного театра эвакуировали из-за «минирования»
© Диана Днепр
В Новосибирске эвакуировали работников театра оперы и балета из-за сообщений о «минировании». Площадь перед театром оцепили полицейские. Там начались пикеты против военной операции в Украине.
Сотрудников театра оперы и балета эвакуировали в Новосибирске из-за информации о «минировании», сообщает корреспондент Тайги.инфо.
По словам работников, в здании сработала пожарная сигнализация.
Новосибирских полицейских отправили стоять площади Ленина в центре города, рядом с оперным театром. Началась акция протеста против военной операции в Украине. На территории стоят автозаки.
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