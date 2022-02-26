«Всем обещали разговор с ректором»: новосибирские студенты и молодые ученые рассказали о задержании из-за антивоенной акции

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Студенты и молодые ученые из новосибирского Академгородка, вышедшие на акцию против военной операции в Украине, рассказали Тайге.инфо о задержании и допросе силовиками при участии сотрудника ФСБ, который говорил им о «ядерном сдерживании». Полиция составила на пикетирующих протоколы, а прокуратура выдала «предостережения».

В новосибирском Академгородке 25 февраля задержали* 15 человек из-за акции против военной операции в Украине. Среди них — молодые ученые и студенты Новосибирского госуниверситета (НГУ), часть — с факультета журналистики. Их держали в отделе полиции №10. Некоторых из пикетирующих силовики допрашивали при участии сотрудника ФСБ. Как минимум, на трех задержанных составили протоколы. Одному из них вменяют по ст. 20.6.1 КоАП (нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности). Тайга.инфо публикует их монологи. Имена некоторых героев изменены по их просьбе.

Ольга

Если честно, я толком не поняла, что они на меня составили: подписала только объяснительную, сфотографировали паспорт. Полицейские спрашивали, был ли у меня плакат (не было) и как я оказалась на митинге. Сотрудник ФСБ со мной говорил о ядерном сдерживании и о том, что «антитеррористическая операция» необходима. Отвечала, что моя позиция пацифистская: я против вообще любой войны. В объяснительной было указано, что я присоединилась к несанкционированной акции и заранее о ней не знала. Я указала, что «с моих слов записано верно», и еще через минут 40 меня отпустили.

Сотрудник ФСБ проводил меня, сказал, если что, не гаситься и отвечать на телефон. Полицейские обещали всем студентам разговор с ректором. В отделе еще были девочки из НГУ, которых задержали за антивоенные листовки. Если меня отчислят, то не стоило и поступать в этот вуз.

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Михаил

Вместе со мной в отдел привезли 5 человек. Меня отпустили с протоколом по ст. 20.6.1 КоАП. При задержании мне представился подполковник Жага Владимир Владимирович, после этого со мной работали, наверное, человек шесть. Судя по тому, что я слышал в коридоре, где провел большую часть времени, сотрудник ФСБ там был, но со мной он не общался.

Когда я начал съемку при задержании, один из сотрудников в резкой форме потребовал, чтобы я ее прекратил, и заявил, что снимать его можно только с разрешения. В итоге я доснял и убрал телефон. Мне его даже из кармана не давали достать. На вопрос, могу ли я воспользоваться правом на телефонный звонок, отвечали: «Позже». Удалось выйти на связь с друзьями, только когда тот сотрудник ушел в другое помещение.

Спустя около двух часов мне позвонил адвокат, но участковый потребовал повесить трубку. Связь прервалась, когда адвокат начал перезванивать, мне пригрозили изъятием телефона. На прямой вопрос, препятствует ли он моей связи с адвокатом, он ничего не ответил.

Физической силы ко мне не применяли. Прочие задержанные вместе со мной проходили досмотр в других помещениях.

Илья

Я вышел без протокола. Один из тех, кто со мной беседовал — Шарафеев Рустам Тальгатович. Ещё был сотрудник ФСБ, но он отказался представиться. В основном, все вели себя вежливо.

Небольшое давление, конечно, присутствовало с их стороны: из серии «ведь у вас же могут быть проблемы на работе», или «вы же знаете, что участвовали в акции»

Пару раз в нашу сторону сотрудники говорили: «Ну ничего, посидят до двух ночи». От НГУ пока никакой реакции не получал, посмотрим, скажут ли что-нибудь в понедельник.

Светлана

Я была одной из четырех задержанных девочек, нас увезли из общежития около 15:00 после разговора с начальником управления общежитий, которая заявила, что территория кампуса аполитична, и на ней нельзя расклеивать плакаты без согласования. Сначала в отделе написали «объяснения». Все время присутствовал сотрудник ФСБ, курирующий НГУ, как нам объяснили. С нами обращались нормально, но держали довольно долго, и к концу мы уже сильно устали. Провожали в туалет, если просили. Однокурсники нам в один момент передали еду и зарядки. Реакция именно наших преподавателей была максимально поддерживающей: звонили всё время, спрашивали, как мы там, все ли в порядке.

Нам выдали предостережения от прокурора Советского района, так как мы являемся, по их мнению, возможными организаторами или участниками планируемого несогласованного публичного мероприятия.

Далее нам выписали протоколы и отпустили около 19:30. Встретили однокурсники, чем очень помогли. Такая поддержка была очень важна и помогла нам держаться и не падать духом так сильно.

Алина

Изначально полиция сказала, что вообще паспорт с собой брать не надо, и мы быстро уладим все вопросы, но вышло что вышло.

Сотрудники в отделе на меня не давили, шутила с ними шутки, пока ждала свой допрос. Составили протокол. Присутствовал сотрудник ФСБ, говорил, что курирует НГУ. Преподаватели Гуманитарного института сказали, что поддерживают нас и заступятся на собрании, если что.

Полицейские задали довольно странный вопрос: как я отношусь к решению президента России о ЛНР и ДНР и относительно военной спецоперации. Предложили варианты «положительно» и «отрицательно», я сказала, что нейтрально. Начали утверждать, что нельзя нейтрально относиться к политике, а я сказала, что в такой формулировке мое отношение будет нейтральным. Так и записали. У остальных девочек такого не спрашивали.

Ирина Беляева

*(по данным ОВД-Инфо, которое российские власти внесли в реестр незарегистрированных организаций-«иноагентов»)

