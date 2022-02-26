Цены выросли, депутаты лишили себя голоса. Числа недели

© Яна Долганина
Цены выросли, депутаты лишили себя голоса. Числа недели
26 Фев 2022, 16:27

Сколько сенаторов не поддержали военную операцию у Украине, что будет с ценами и как преследуют антивоенных активистов — Тайга.инфо рассказывает о важных числах недели.

1,5 млн рублей

Сессия Новосибирского райсовета лишила депутата Андрея Юрченко депутатских полномочий. Он скрыл более чем 1,5 млн рублей на своих счетах.

30%

Сеть электроники DNS подняла цены на технику примерно на 30%. Руководители ритейлера связали это с «ажиотажным спросом»: «Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров».

20 из 22 депутатов

Сессия Барабинского горсовета проголосовала за лишение депутатов возможности задать вопросы мэру города после его отчета. Инициативу поддержали 20 депутатов из 22.

3 сенатора

Только три сибирских сенатора не поддержали ввод войск на территорию Украины. Людмила Нарусова (Тува), Александр Жуков (Хакасия) и Сергей Брилка (Иркутская область) не участвовали в голосовании.

1 студент

Студент Новосибирского госуниверситета вывесил флаг Украины в окне общежития. Заведующий общежитием заявил, что это нарушает внутренние правила. После этого студента забрали в отдел полиции.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Три дня, которые изменили мир
Алексей Мазур
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
01 Мар, 16:39
Генпрокуратура раскритиковала сибирские власти из-за проблем с системами оповещения
01 Мар, 14:53
Школьников омского села Украинка собрали в отряд Юнармии по инициативе Шойгу
01 Мар, 14:32
Рестораторы столкнулись с ростом цен на продукты до 60%
01 Мар, 13:04
Власти начали проверку сообщений о «минировании» школы и вуза в Новосибирске
01 Мар, 12:37
38-летний новосибирец скончался от COVID-19
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика