Цены выросли, депутаты лишили себя голоса. Числа недели

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Сколько сенаторов не поддержали военную операцию у Украине, что будет с ценами и как преследуют антивоенных активистов — Тайга.инфо рассказывает о важных числах недели.

1,5 млн рублей

Сессия Новосибирского райсовета лишила депутата Андрея Юрченко депутатских полномочий. Он скрыл более чем 1,5 млн рублей на своих счетах.

30%

Сеть электроники DNS подняла цены на технику примерно на 30%. Руководители ритейлера связали это с «ажиотажным спросом»: «Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров».

20 из 22 депутатов

Сессия Барабинского горсовета проголосовала за лишение депутатов возможности задать вопросы мэру города после его отчета. Инициативу поддержали 20 депутатов из 22.

3 сенатора

Только три сибирских сенатора не поддержали ввод войск на территорию Украины. Людмила Нарусова (Тува), Александр Жуков (Хакасия) и Сергей Брилка (Иркутская область) не участвовали в голосовании.

1 студент

Студент Новосибирского госуниверситета вывесил флаг Украины в окне общежития. Заведующий общежитием заявил, что это нарушает внутренние правила. После этого студента забрали в отдел полиции.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)

