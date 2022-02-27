Украина. День четвертый

© t.me/uniannet. Брошенная техника в Харькове

Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Украине. Бои продолжаются на улицах Киева. Мировое сообщество накладывает беспрецедентные санкции на Россию. Силовики жестко подавляли некоторые стихийные антивоенные акции россиян.

Тайга.инфо собирает всё самое главное в онлайне о военных действиях в Украине, объявленных Путиным.



20:57 Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Медведчук — известный украинский политик, один из лидеров партии ОПЗЖ. Его подозревают в государственной измене. В СМИ его также называют «кумом» Путина.

Адвокат Медведчука подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но заявила, что политик остается в столице.

20:48 Группировка войск ЛНР продвинулась на 56 километров и «стремительно развивает наступление», заявили в Минобороны России. Также ведомство утверждает, что «украинские военные начали массово применять боеприпасы с фосфором в пригородах Киева».

20:36 Зеленский прокомментировал итоги разговора с Лукашенко о встрече с российской делегацией. «Мы договорились, что украинская делегация встретится с русскими без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять», — подчеркнул он.

«Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», — отметил президент Украины.

20:33 На фоне высказывания Путина о приведении ядерного оружия в особый режим «Новая газета» напоминает, как это может работать.

«Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека только что собрались [в Кремле], чтобы объявить об усилении сил сдерживания, — пишет издание. — Ключи от чемоданчиков — у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трёх систем».

Напомним, что Путин приказал перевести «российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства» из-за «агрессивных высказываний высших должностных лиц НАТО».

20:22 Вслед за Францией, Германией и Швецией небо для российских самолетов закрывает Норвегия, передает телекомпания NRK со ссылкой на министра иностранных дел Анникен Хюитфельд.

20:06 Путин встречается встречается с министром обороны Р Ф Сергеем Шойгу и начальником Генштаба В С Р Ф Валерием Герасимовым, передает РИА Новости.

Путин приказал Минобороны перевести «российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства», утверждает агентство. Под силами сдерживания обычно понимают ядерное оружие, например 19 февраля начинались учения «сил стратегического сдерживания», на которых должны были «отработать вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности».

20:03 Еще один российский олигарх Олег Дерипаска выступил против военных действий. «Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Дерипаска, с которым связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири, удалил свой пост в телеграме о том, что "войны" не будет, опубликованный в ночь на 22 февраля. На 24 февраля была запланирована встреча Путина с представителями крупного бизнеса. В том сообщении Дерипаски было сказано: «Всё! Войны не будет!!! Теперь долгий путь к миру».

19:48 В телеграм-канале правительства Лукашенко «Пул первого» утверждается, что после разговора с Зеленским он позвонил Путину и «обратился с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время — в связи с задержкой делегации из Украины».

Путин предложение Лукашенко поддержал, утверждает «Пул первого». Планируется, что переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе.

Украинская сторона пока никак не комментировала заявление.

19:40 С начала суток в Киевской области погибли девять человек, еще 60 человек были доставлены в больницу, передает глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба. «В целом ситуация в Киеве полностью контролируемая», — подчеркнул он.

19:30 Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Путина «начать крупномасштабную операцию по всем направлениям» и раскритиковал нынешнюю тактику российских военных в Украине, назвав действий «слишком медлительными».

«Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна», — указал Путину Кадыров.

«Вот уже четвёртый день продолжается наша специальная операция на Украине. Но мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? Ведь с первого дня очевидно, что националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать, — считает губернатор. — Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних „Тиграх“ „Уралах“ и УАЗиках. Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооруженных сил. <…> Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна».



19:25 Зеленский попросил президента Швейцарии организовать в Женеве конференцию по урегулированию ситуации на Украине, пишут РИА Новости со ссылкой на швейцарские издания

Швейцария начала работать над организацией встречи Россия-Украина в Женеве, передает агентство со ссылкой на местное телевидение.

19:10 Госкорпорация ВЭБ заявила, что в случае отключения от SWIFT задействует с банками-корреспондентами Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также «альтернативные каналы».

Какие именно альтернативные каналы имеются в виду, не уточняется, отметил «Интерфакс».



18:59 Совладелец Альфа-банка, миллиардер Михаил Фридман назвал военную операцию в Украине «трагедией» и призвал предотвратить «кровопролитие», передает Financial Times со ссылкой на сотрудников инвестиционной фирмы LetterOne, совладельцем которой он также является.

«Я родился в западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе, — цитирует письмо Фридмана BBC. — Но также я провел большую часть моей жизни как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия и для тех, и для других. <…> Я не выступаю с политическими заявлениями. Я бизнесмен с ответственностью перед тысячами сотрудников в России и Украине. Я убежден, что война никогда не может быть решением. Ценой этого кризиса будут жизни и урон двум нациями, которые были братскими сотни лет».

Сейчас разрешение ситуации выглядит «пугающе далеким», считает Фридман. Он сказал, что «присоединяется к тем, чье горячее желание заключается в том, чтобы кровопролитие остановилось».

18:54 Израильский премьер позвонил Путину и предложил посредничество в целях приостановки военных действий, передает РИА Новости.

18:49 Петиция российских правозащитников с требованием прекратить операцию в Украине собрала уже более 871 тыс. подписей. Ее опубликовал правозащитник Лев Пономарёв (объявлен властями РФ СМИ-иноагентом). Также на change.org появилась петиция с требованием инициировать импичмент Путина, которую поддержали уже более 120 тыс. человек.

18:44 Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

18:21 Тайваньская компания TSMC приостановила поставки в Россию, передает ТАСС со ссылкой на публикацию местного Центрального информационного агентства

По сведениям источников агентства, TSMC также приостановила производство разработанных в России полупроводников марки «Эльбрус». Администрация Тайваня сообщила, что остров присоединится к международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

18:06 Генпрокуратура РФ пригрозила россиянам ст. 275 УК РФ (государственная измена) за «оказание финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ».

17:57 Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге, заявил президент Владимир Зеленский.



17:51 Минобороны Украины опубликовало новую сводку о возможных потерях российских военных. 24−27 февраля российская сторона потеряла 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронемашин, два беспилотника, два корабля/катера и 60 цистерн. Потери живой силы — 4,3 тыс. человек, утверждают украинские власти.

Российское Минобороны не приводит данные о погибших, раненых и уничтоженной противником технике. ВС РФ, по данным министерства, поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины, сбили 8 самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотников, уничтожили 223 танка, 28 самолетов на земле и 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.

Отметим, что данные сторон о потерях в конфликте нуждаются в независимых оценках.

17:40 Рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Решение о выходе из КХЛ выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с КХЛ», — сказано в заявлении клуба.

17:30 Обновленную карту закрытия неба подготовило BBC.

Германия не будет отказываться диалога с РФ, но не будет наивной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

17:20 Германия закрывает небо для российских самолетов, сообщили в Минтрансе ФРГ.

17:00 Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совете безопасности ООН.

Украинские военные, тем временем, утверждают, что отбили наступление на город Ирпень на окраине Киева, сообщил мэр города.

16:53 Вслед за Ирландией о закрытии воздушного пространства для российских самолетов объявили Австрия и Дания.

Ранее это уже сделали Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария.

16:50 Антивоенные акции проходят в Иркутске, Новосибирске, Томске, Омске и Барнауле. Все подробности в нашем онлайне.

16:20 РБК опубликовало ссылку на «срочное заявление Путина» на своем канале в ютубе, назвав видео «Срочное заявление Путина после того, как Москва предложила Киеву переговоры в Белоруссии».

Но пресс-секретарь Путина Песков заявил РИА Новости, что президент не планирует выступать с обращением.

16:09 Ирландия объявила о намерении закрыть небо для российских самолетов.

Представители России заявили, что будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15:00 по минскому времени, заявил помощник Путина, экс-министр культуры Владимир Мединский, который возглавил делегацию России.

15:58 Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации, сообщается на ее официальном сайте.

Решение принято «в свете продолжающегося военного конфликта в Украине».

15:51 Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что формат переговоров в Гомеле действительно раньше обсуждался, но в последний момент российская сторона потребовала от украинской армии сначала сложить оружие.

«По этому поводу ей сразу поступило предложение отправиться за „русским военным кораблем“. Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря ни на что, демонстративно ехать в Гомель — есть только информационное давление», — сказал Никифоров.

15:47 В регионах Сибири уже начались антивоенные акции. Все подробности читайте в другом нашем онлайне. Сообщается о задержаниях в Иркутске и Омске.



15:27 Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что с территории страны запускались боевые ракеты по территории Украины. Он назвал это «вынужденным шагом», утверждает госагентство «БелТА».

«В нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, готовые в течение минут нанести удар по российским позициям», — пишет издание со ссылкой на Лукашенко.



15:22 В новосибирских обменниках банки сейчас продают доллар в среднем по 93−100 рублей, покупают — по 73−85, следует из сервиса «Банки.ру».

Евро продают в районе 100 рублей, покупают по 85−90.



Официальная ставка ЦБ РФ сейчас такая: доллар — 83,5 рубля, евро — 93,5 рубля.



14:50 Международный фонд социально-экономических и политологических исследований «Горбачев-фонд» призвал прекратить военную операцию.

«В связи с военной операцией России на Украине, начавшейся 24 февраля, мы заявляем о необходимости скорейшего прекращения военных действий и немедленного начала мирных переговоров, — говорится в заявлении. — В мире нет и не может быть ничего более ценного, чем человеческие жизни. Только переговоры и диалог на основе взаимного уважения и учета интересов являются единственно возможным способом разрешения самых острых противоречий и проблем. Мы поддерживаем любые усилия, направленные на возобновление переговорного процесса».



14:33 Зеленский заявил, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было боевых действий. Он предложил любой другой город, но не в Белоруссии.

Президент Украины сказал, что предлагал Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку как площадку для переговоров с РФ. «Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться. Мы хотим окончания войны», — сказал он, но отметил, что подходит любой другой город в стране, «с территории которой не летят ракеты».

«Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты. Самолеты. Вертолеты. Техника. Били по нашим домам», — заявил Зеленский.

14:14 Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной и готова начать их в Гомеле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в нее вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств России, включая администрацию президента.

При этом 26 февраля Песков утверждал, что Путин принял решение продолжать операцию «в связи с отсутствием переговоров». Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывалась от переговоров, однако «Украина и президент Зеленский категорически отказываются от любых неприемлемых условий или ультимативных требований российской стороны».

14:12 МВД Украины объявило, что Харьков и Мариуполь полностью под контролем властей. Ранее сообщалось о российской технике в Харькове.

14:06 На фоне всего происходящего десятки тысяч украинцев покидают страну. Число беженцев продолжает расти, из страны уехали около 150 тыс. человек, рассказала DW представительница управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Джун-ах Гедини-Уильямс. В ООН ожидают потока в 4 млн человек.

Польша заявила о прибытии 100 тысяч, еще около 50 тысяч достигли Венгрии и Румынии, несколько тысяч — Молдовы.

t.me/borusio

14:02 Основатель Space X Илон Маск объявил, что сервис Starlink активен в Украине. Это глобальная спутниковая система SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Ранее глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров обращался к Маску с призывом обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету Starlink на фоне перебоев со связью.

13:54 Российская техника и военнослужащие зашли в Харьков. Также «Украина-24» сообщает, что войска пытаются прорваться в Мариуполь, идут бои на подступах к городу.





13:42 Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам, заявил глава МИД страны Аугушту Сантуш Силва.

Американские IT-гиганты Intel и AMD приостановили поставки оборудования в Россию, передает РБК со ссылкой на собственные источники. В самом Intel не подтвердили и не опровергли информацию. Один из источников издания отметил, что ограничения могут касаться только корпоративного сегмента, а не массового потребителя.

13:35 Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что во время авиаударов под Мариуполем погибли 10 этнических греков — мирных жителей. Он возложил ответственность на Россию.

Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, утверждали в Минобороны Р Ф .

13:22 Эксперты CIT, которые специализируются на освещении военных конфликтов, проанализировали видео из Киева и опубликованные кадры допроса пленных и пришли к выводу, что в город пытались прорваться сотрудники российских ОМОН и СОБР.

Журналисты Moscow Times подтвердили личность пленного, который представился военнослужащим ОМОН Росгвардии Евгением Плотниковым из Новокузнецка в Кемеровской области. Издание пишет, что 3 февраля 80 человек от отряда новокузнецкого ОМОН отправили в Кемерово, а оттуда вместе с местным ОМОНом все улетели в Смоленск и в Гомель в Белоруссии. «24 февраля нам объявили, что будем захватывать Украину. Прорывались вместе с белорусскими войсками. Сначала пошли войска РФ. На следующее утро уже ОМОН и СОБР в зачищенный сектор, там же увидели белорусских солдат. Задача была захватить Киев. Нам выдали георгиевские ленты, сказали нашить на шевроны», — рассказал он.

Официальных комментариев от Росгвардии, которой подчиняются ОМОН и СОБР, и от Минобороны Р Ф по этой ситуации не поступало. Официальных сообщений о потерях до сих пор не было, только глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил гибель одного из офицеров гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ.

Фото citeam-ru.medium.com

13:17 В Киеве снова включили воздушную тревогу, передает «УНИАН».

13:08 Минобороны РФ объявило, что российские войска блокировали Херсон и Бердянск, а также «взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном».

По словам российской стороны, 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий.



Позже глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что информация о сдавшихся в плен бойцах 302-го зенитного ракетного полка Украины — «фейк». «Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Все украинские военные на своих боевых позициях», — написал он в телеграме.

13:00 Новая Каховка в Херсонской области перешла под контроль российских войск, все украинские флаги сняты со зданий, заявил мэр Владимир Коваленко.

Новая Каховка находится в 363 км к юго-западу от Донецка.

12:54 Научный обозреватель Илья Кабанов отправил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента Путина и членов Совета безопасности России. Он считает, что они нарушили российское законодательство.

«Из сообщений в средствах массовой информации мне стало известно, что 24 февраля 2022 года президент Р Ф Владимир Путин приказал российским войскам перейти государственную границу РФ и начать боевые действия на территории Украины. При этом, насколько мне известно, до этого момента вооруженные силы Украины не угрожали российским гражданам и не планировали атаковать РФ, — говорится в обращении, копия которого опубликована в фейсубке. — <…> Статья 353 УК РФ предполагает ответственность за подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны».

12:47 В Харькове начались уличные бои, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Не покидайте мест укрытий!» — призвал он жителей.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов объявил, что в городе «случился прорыв легкой техники». Харьков — второй по величине город Украины и центр граничащей с Россией области.

Фото t. me/Pravda_Gerashchenko

12:28 Ровно семь лет назад, 27 февраля 2015 года у стен Кремля застрелили известного оппозиционного политика, бывшего вице-премьера России Бориса Немцова. Ежегодно проходят акции памяти.

Движение «Весна» приурочило к дате антивоенные акции на «центральных площадях» городов. В Омске массовый пикет запланирован в гайд-парке.



Вспоминаем, как в Новосибирске проходила самая первая акция памяти Бориса Немцова.

12:25 Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что, если бы остался на посту президента, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать: «Дело не только в том, что Путин умен <…>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы».

Действующий глава США Джо Байден при этом отметил, что альтернативой введению жестких санкций против России было бы начало «третьей мировой войны»: «Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала».

12:04 Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинские силы, заявил вице-мэр Николай Поворозник.

«Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами», — отметил он.

11:50 Активистку алтайской «Весны» задержали и везут в отделение полиции по Октябрьскому району Барнаула, передает телеграм-канал движения. Ранее «Весна» объявила антивоенные акции на «центральных площадях» городов на 27 февраля.

А к новокузнецкому активисту Денису Шакину пришла полиция. «Участковый выдал мне предостережение, в котором говорится, что МВД России по Новокузнецк располагает сведениями, что я размещаю призывы к участию в сегодняшней акции протеста на центральных площадях города. Это интересно, что же за сведениями они располагают, что даже я о них не знаю», — написал он в фейсбуке.

В «официальном предостережении» новокузнецкой полиции также упомянуты «призывы в социальных сетях „ВКонтакте“ к проведению акций протеста».

11:40 Google приостанавливает монетизацию российских государственных СМИ.

11:31 Новосибирский военком отрицает вероятность внепланового призыва срочников в Украину.

11:19 Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя выступила против военной операции.

«Ситуация крайне тяжёлая. Я давно понимала, что длительная история противостояния на Донбассе должна была когда-то закончиться. Согласна с мнением, что России по этому вопросу нужно было занять более жёсткую позицию. Абсолютно недопустимо на протяжении восьми лет безнаказанно бомбить снарядами мирное население. Я, как и многие другие россияне, приветствовала признание независимости ДНР и ЛНР, которое, по моему мнению, должно было остановить обстрелы, установить, хоть хлипкий, но мир. И я ошиблась. Считала, что с вводом военных обстрелы прекратятся. Но они продолжились. Думала, наши войска остановятся на границе между Украиной и ЛНР и ДНР. К большому сожалению, я заблуждалась. То, что мы видим, это чудовищная ошибка, — подчеркнула она в интервью „Континенту Сибирь“. — <…> Ошибка России, верховной власти. Можно даже согласиться, что военные объекты — это угроза, и точечные удары по оружию, которое НАТО натаскало в Украину, необходимы. Но наземная техника РФ вторглась вглубь чужой страны. Я считаю, что Россия не права — руководство страны не право».

11:17 В Волынской и Ровенской областях Украины объявлена воздушная тревога, передает ТСН.

Николаев, несмотря на ночные бои на улицах города, остается под контролем Украины, заявил мэр Александр Сенкевич.

11:00 Новосибирский сенатор Александр Карелин («Единая Россия»), представляющий в Совфеде региональный парламент, поддержал военную операцию в Украине.

«Главная цель — миротворческая. Наша задача — защитить население теперь уже признанных республик, Донецкой и Луганской, от обстрелов жилых кварталов, постоянных рейдов на их территорию не только вооруженных сил Украины, но разнообразных военных образований, националистических батальонов и всего того, что происходит там последние восемь лет, — сказал Карелин в интервью „Континенту Сибирь“. — Защитить людей, защитить детей и, соответственно, настоять на том, чтобы и мнение народа донбасских республик и позицию России услышали».

10:40 Один из самых известных алтайских политиков Мария Дёмина прямо выступила против военной кампании (она состоит во фракции КПРФ парламента Республики Алтай и едва не прошла в Госдуму в 2021 году по Алтайскому округу, уступив единороссу 2% из-за, как считали в ее штабе, фальсификаций).

«Я очень сожалею, что Россия выступила в качестве агрессора против братского украинского народа, — цитирует Дёмину газета „Листок“. — Нельзя мириться со смертью своих детей! Развязывается война в мирное время! И мы выступаем агрессором! Я этого не понимаю и не принимаю. Официальные СМИ не доводят до нас достоверных сведений о том, что происходит сегодня в Украине. Я полагаю, России эта война не нужна. Нам нужно сделать всё, чтобы заставить нашу власть прекратить братоубийственную войну! Я обращаюсь к согражданам! Прошу задуматься над тем, что происходит и сделать соответствующие выводы!»

10:30 Правительство Германии планирует поставить оружие в Украину: 1000 противотанковых ракет и 500 ракет земля-воздух типа «Стингер». О планах на поставки оружия на фоне затянувшегося конфликта также объявили Нидерладны и Франция.

10:17 Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что бой продолжается в Василькове под Киевом. По его словам, был нанесен ракетный удар по нефтебазе, но бой не прекращается, поэтому украинские пожарные не могут начать тушение.

«Нам угрожает экологическая катастрофа», — подчеркнул Кулеба.

10:03 Против военной кампании выступает все больше жителей. Вслед за антивоенными обращениям муниципальных депутатов и руководителей благотворительных фондов, подписи против конфликта начали собирать сотрудники здравоохранения, архитекторы и градостроители, деятели культуры, студенты и преподаватели вузов. Среди них сотни сибиряков, обращение деятелей культуры уже подписали более 6,7 тыс. человек, студентов — около 10 тыс.

«Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины, — сказано в обращении медиков. — На территории проведения спецоперации находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются. <…> Следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия».

Петиция российских правозащитников с требованием прекратить операцию в Украине собрала уже более 812 тыс. подписей. Ее опубликовал правозащитник Лев Пономарёв (объявлен властями РФ СМИ-иноагентом). Также на change.org появилась петиция с требованием инициировать импичмент Путина, которую поддержали уже более 33 тыс. человек.

10:00 Собрали главное о новых санкциях.



Главное на утро 27 февраля

• Бои на улицах Киева продолжаются. Под Васильковом продолжается бой за аэропорт, сообщается о пожаре на нефтебазе. Села Мелитопольского района остаются без водо- и электроснабжения.

• Журналисты начали подтверждать данные украинских властей о пленных российских солдатах. Им удалось верифицировать часть мужчин на записях. По словам родителей солдат, молодые люди сами не знали, что их везут в Украину.

Минобороны России никак не комментирует данные украинской стороны о 3,5 тыс. погибших и сотнях пленных среди российских военных. Глава Дагестана Сергей Меликов уже подтвердил гибель офицера 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ Нурмагомеда Гаджимагомедова, «который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса».

• Роскомнадзор угрожает независимым российским СМИ блокироваками, а Минобороны РФ обвиняет их в «продвижении фейковой информации, подготовленной обкуренной шайкой националистов и СБУ». К новым словообразования от российских властей можно отнести и то, что вооруженные силы РФ столкнулись с «бандер-автомобилями».

• Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. «Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну», — подчеркнул он в обращении к нации.

• Евросоюз и США договорились отключить от международной банковской системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за военной кампании. Кроме того, будут введены санкции против валютных резервов российского Центробанка.

«Во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы извещений SWIFT. Это обеспечит отсоединение этих банков от международной финансовой системы и подорвет их возможности работать на глобальном рынке, — говорится в заявлении Белого дома. — Во-вторых, мы обязуемся ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы для того, чтобы подорвать действенность наших санкций».