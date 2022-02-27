Белый дом объявил о новом пакете готовящихся санкций

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Правительство США рассказало о подробностях готовящегося пакета новых санкций в отношении России в связи с военной кампанией на территории Украины. Планируется отключение части банков от системы SWIFT, блокировка международных ресурсов ЦБ, а также прекращение выдачи паспортов для богатых россиян в обмен на инвестиции.

Белый дом опубликовал совместное заявление лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Канады и США о готовящемся пакете санкций в отношении РФ в связи с военными действиями на территории Украины. Там пообещали «коллективно обеспечить», чтобы эта военная кампания стала «провальной» для России.

В ближайшие дни планируется отключение ряда российских банков от системы SWIFT, что, по мнению Белого дома, нанесет ущерб их способности «работать в глобальном масштабе». Также заявлено о грядущей блокировке международных активов Центробанка Р Ф , чтобы финансовая структура не могла минимизировать санкции.

Кроме того, планируется принять меры по ограничению продажи гражданства — «золотых паспортов», которые позволяют обеспеченным россиянам менять гражданство в обмен на инвестиции.

Также авторы сообщения планируют создать «трансатлантическую оперативную группу» для более эффективного применения санкций.

Вечером 26 февраля стало известно, что воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли Великобритания, Болгария, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Чехия, Польша.