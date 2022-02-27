Военком отрицает вероятность внепланового призыва новосибирских срочников в Украину
27 Фев 2022, 07:20
«Речь не только о призывниках, но и о взрослых россиянах в запасе. Никаких указаний о дополнительном призыве не поступало и не поступит. У нас все плановом порядке, с 1 апреля очередной призыв, как и положено. Бойцы отправятся служить в места постоянной дислокации воинских частей, — приводит его слова НГС.
Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев отрицает возможность привлечения местных срочников к военной операции в Украине. Он заявил, что внеплановых призывов не планируется.
Кудрявцев заявил, что в Новосибирской области не планируется никаких внеплановых призывов.
«Речь не только о призывниках, но и о взрослых россиянах в запасе. Никаких указаний о дополнительном призыве не поступало и не поступит. У нас все плановом порядке, с 1 апреля очередной призыв, как и положено. Бойцы отправятся служить в места постоянной дислокации воинских частей, — приводит его слова НГС.
По мнению Комитета солдатских матерей, минобороны РФ не имеет права посылать новобранцев и срочников в зону военных действии.
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