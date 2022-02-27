Акции протеста против военной операции в Украине. Онлайн

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В России уже несколько дней проходят антивоенные акции. По последним данным, задержаны более 3 тыс. человек. Но люди продолжают выходить на одиночные пикеты, а «Весна» анонсировала всероссийскую акцию на 27 февраля.

Тайга.инфо следит за антивоенными акциями по всей Сибири.

20:40 Полиция избивает участников петербургской акции против военных действий в Украине, передает «Медиазона» (объявлена российскими властями СМИ-иноагентом).

«Вбегают в толпу, очень сильно скручивают людей, кидают на землю, бьют ногами по голове. И очень жестко с прессой — толкают, пинают, дубинками бьют», — рассказал корреспондент издания.

20:26 Вслед за городами Сибири антивоенные акции начались в европейской части России. Сообщается о массовых задержаниях.

В Москве люди устроили шествие под лозунгом «Нет войне». В Санкт-Петербурге также проходит акция.

19:53 Жители Томска весь день выходили на одиночные пикеты, отмечает «Улица Бархатная». Также жители возложили цветы к Камню Скорби памяти жертв репрессий к седьмой годовщине убийства Немцова. Вот несколько фотографий.

19:20 В Сибири на мирных акциях протеста против военной кампании в Украине силовики задержали несколько десятков человек:

— В Новосибирске, по разным данным, задержаны от 15 до 21 человек;

— В Иркутске — не менее 10 человек

— Барнаул — известно о 10 задержанных

— Томск — не менее двух задержанных

— Омск — известно о 15 задержанных

19:00 Депутат горсовета Светлана Каверзина ездит по отделениям полиции и помогает задержанным, пишет «Новосибирская „Весна“»

18:34 Читатель Тайги. инфо сообщил, что задержания продолжились около Нарымского сквера в Новосибирске. В автозаки увели около 10 человек.

Фото читателя Тайги. инфо

18:03 На акции протеста в Барнауле задержаны 10 человек (данные алтайской «Весны»).

Фото t. me/altkrai_vesna

17:50 Одной из участниц акции протеста в Новосибирске прохожие разорвали плакат, передает корреспондент Тайги.инфо.

Фото Ирины Беляевой



17:25 Задержания начались в Первомайском сквере в Новосибирске, передает корреспондент Тайги.инфо. Сейчас там находится около 200 человек.

Фото Тайги. инфо / Диана Днепр

17:21 Протестующие собрались в Первомайском сквере Новосибирска. «Нет войне», — кричат они, передает корреспондент Тайги.инфо.

Фото Тайга. инфо / Диана Днепр

17:11 Акция протеста проходит и в Томске.

Фото Дмитрия Кандинского / vtomske.ru

17:08 Полиция окружила постамент памятника Ленину в центре Новосибирска.

Фото Тайги. инфо

16:56 На площади Ленина в Новосибирске собрались несколько десятков человек. Часть протестующих задержались у «Глобуса». Площадь Ленина оцепили.

Фото t. me/nsk_vesna

16:54 Участники акции протеста идут шествием от ГПНТБ в сторону площади Ленина в Новосибирске. Корреспондент Тайги. инфо оценил число участников в 250−300 человек.

16:41 В Иркутске протестующие после разгона акции в центре города собрались на набережной.

«Враг — в Кремле», — скандировали они.

Фото и видео t. me/anhoirk

16:34 Не менее шести человек задержано на акции протеста у ГПНТБ, сообщает тг-канал «Новосибирская „Весна“».

16:26 Вход на станцию метро «Октябрьская» со стороны ГПНТБ перекрыт в Новосибирске.

Фото читателя Тайги.инфо.

16:20 Полиция в Барнауле перекрыла планируемое место проведения акции протеста. Люди начинают собираться.

Фото t. me/altkrai_vesna

16:18 К протестующим на площади Калинина пришла полиция.

Фото Тайги. инфо

16:15 Акция протеста на ГПНТБ более массовая. Там находятся несколько десятков человек.

Фото t. me/nsk_vesna



16:10 Людей на акции протеста на площади Калинина в Новосибирске становится больше.





16:06 Омская полиция задержала почти всех участников акции протеста с плакатами, а также тех, кто пытался разговаривать с другими людьми.

«За одной из участник полиция даже устроила погоню по всей площади, но в итоге задержала», — пишут в «Омском гражданском объединении».

16:04 Одиночные пикеты против военной операции в Украине начались на площади Калинина в Новосибирске.

Фото Ирины Беляевой

15:49 Задержанные омские активисты в полиции.



Фото twitter.com/apl0mb

15:35 Машины полиции и автозаки появились около Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПТНБ), где сегодня могут пройти акции протеста против военной кампании в Украине.

Фото Тайги. инфо



15:32 Задержания начались в Омске. Полиция просит собравшихся разойтись, говоря об «антиковидном распоряжении губернатора».

Фото t. me/omsk_go



15:16 Акция протеста началась в Омске. Она проходит в гайд-парке на остановке Лизы Чайниной, сообщает в тг-канале «Омского гражданского объединения». В округе много полицейских.

15:10 У иркутского Бабра все больше людей, передает «Иркутский инсайдер». По словам очевидцев, задерживают только протестующих с плакатами. Известно уже о шестерых задержанных.

Жители приносят цветы к статуе.



Фото t. me/irk_insider

14:58 Двух человек задержали у статуи Бабра в Иркутске, передает тг-канал «Иркутский инсайдер».

14:44 Люди начали собираться у статуи Бабра в центре Иркутска. Плакаты пока никто не достает.





14:42 Минимум трех девушек задержали на одиночных пикетах сегодня. Но, насколько нам известно, по итогу всех задержанных отпускают без протокола, потому что одиночные пикеты — абсолютно легальная форма протеста, не требующая согласования. Одна в 7-м отделе, ещё две — в 9-м. сообщает «Иркутский инсайдер».

14:18 Предполагаемые места акций протеста против военных действий в Украине в Иркутске, оцеплены полицией, сообщает тг-канал «Иркутск-Монархический».

12:45 Иркутский блогер и экоактивист Егор Лесной вышел на одиночный пикет против военной кампании в Украине.

«Нет никакого оправдания этим действиям, — написал он в соцсетях. — Я русский, я сибиряк, я гордый сын своего Отечества, который хочет жить в мире и согласии, делать этот мир лучше. Я хочу, чтоб это все остановилось! Разверните свои танки и уходите оттуда, куда нас не звали».

12:27 Несколько однотипных граффити «Нет войне» появились в Иркутске, пишет тг-канал «Иркутск анархический».





12:20 По информации Тайги. инфо, практически весь личный состав полиции Новосибирска будет сегодня работать на улицах в центре города, где могут пройти акции протеста против военной кампании в Украине.

12:00 Активистку алтайской «Весны» задержали и везут в отделение полиции по Октябрьскому району Барнаула, передает телеграм-канал движения.

А к новокузнецкому активисту Денису Шакину пришла полиция. «Участковый выдал мне предостережение, в котором говорится, что МВД России по Новокузнецк располагает сведениями, что я размещаю призывы к участию в сегодняшней акции протеста на центральных площадях города. Это интересно, что же за сведениями они располагают, что даже я о них не знаю», — написал он в фейсбуке.

В «официальном предостережении» новокузнецкой полиции также упомянуты «призывы в социальных сетях „ВКонтакте“ к проведению акций протеста».

11:45 Ранее движение «Весна» объявило антивоенные акции на «центральных площадях» городов на 27 февраля. В этот день в 2015 году у стен Кремля застрелили известного оппозиционного политика, бывшего вице-премьера России Бориса Немцова, и акции его памяти проходят ежегодно.

11:30 Антивоенные акции 24−26 февраля прошли в различных городах России, включая Новосибирск, Иркутск, Омск, Томск и другие. Крупнейшие состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

По последним данным, задержаны 3093 человека, подсчитали в «ОВД-инфо» (российские власти внесли его в реестр незарегистрированных организаций-«иноагентов»).

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