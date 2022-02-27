Три дня, которые изменили мир

Алексей Мазур

Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.

Руководитель аналитического отдела Тайги.инфо Алексей Мазур рассуждает о первых днях военной кампании в Украине и над последствиями военных действий для россиян.

Не все еще поняли, не все еще прочувствовали. Те, кто смотрят телевизор или не знают, где искать альтернативную информацию, еще не видели картин боев и сожженных колонн техники на украинских дорогах. Они еще не знают, что «специальная войсковая операция» превращается в худший со времен чеченских войн кошмар. Но скорее всего станет и еще кошмарнее, потому что ту войну Россия вела в рамках своих признанных мировым сообществом границ.



Сейчас уже понятны две вещи. Первая — операция готовилась долго, она не могла быть спланирована за неделю. И второе, очевидно, что расчет был на то, что получится почти как в Крыму, когда украинские военные почти без сопротивления сдавали и базы, и военную технику. И понятно сейчас, что масштаб операции изначально не ограничивался Донбассом — основные колонны пошли на Киев.

На то, что украинцы будут сопротивляться, сопротивляться упорно и массово, расчета не было. Но они сопротивляются. В городах населению раздают оружие и готовят бутылки с коктейлями Молотова.

Весь мир видит простую картину: огромная, сильная Россия внезапно и без объявления войны (у нас же войсковая спецоперация) напала на маленькую Украину. Каждый день боев, каждая картина попадания боеприпасов в жилые дома увеличивают число стран, готовых присоединиться к санкциям против нас. Уже закрыли свое воздушное пространство для полетов российских авиакомпаний Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Румыния, Великобритания.

Санкции вводятся не только против отдельных банков, но и против Центробанка.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что союзники договорились заморозить активы Банка России.

«Мы собираемся парализовать активы российского ЦБ», — сказала она.

Центральный банк России имеет валютные резервы на сумму около 640 миллиардов долларов, большая часть которых хранится в западных центробанках — например, в Нью-Йорке, Лондоне и Франкфурте. Заморозка этих средств может оказать огромный эффект на российскую экономику, сообщает BBC.

Последствия, несомненно, ощутит каждый из нас.

Всё, чего так опасались кремлевские геостратеги, было ими же создано буквально за несколько дней — единый фронт западных государств, стремящиеся в НАТО Финляндия и Швеция. И поставки оружия (в том числе и стингеров) Украине. И если пару дней назад Зеленский призывал Путина к переговорам, то сегодня Украина «отвергает ультиматум России». В ответ на предложение США эвакуироваться, Зеленский ответил, что ему нужно оружие, а не такси.

Что нас ждет дальше? Двухсоттысячной группировки войск мало для разгрома и контроля страны, в которой продолжает сопротивление армия, а ополчению раздали оружие. Киев не сдается, а штурм его грозит превратиться в мясорубку. Ну и разрушение древнего города в центре Европы никак не прибавит России симпатий (не говоря уже о возможно количестве жертв).

Серьезные военные действия? Мобилизация и отправка на фронт срочников и мобилизованных? Ведь даже если ВСУ будут разгромлены, останется проблема контроля над страной. А ещё надо взять города. Крайне высока вероятность партизанской войны (и чем дальше к западу, тем вероятнее). Спецоперация с обстрелом аэродромов, с горящими колоннами на трассах, с боями в городах симпатий к России не прибавила. Пророссийское правительство в Украине теперь сможет сидеть только на штыках.

Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложено на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.

Мы сами допустили то, что не осталось никаких сдержек и противовесов, выбрав эту власть. Сейчас один единственный человек смог ввергнуть два родственных народа в братоубийственную войну. Наши военнослужащие покорно (а может, и с энтузиазмом) сели в кунги и поехали через границу. Хотя могли бы написать рапорт об отказе.

Большая часть нашего населения все поддерживало, и не хочет ничего знать. Но это пока не обвалится рубль, пока не придут повестки близким и родным, или пока из военкомата не придут с сообщением, что ваш сын, брат, муж, погиб при исполнении, подпишите пожалуйста бумагу о неразглашении.

Ведь на третий день войны у нас не было потерь, а все горящие колонны — исключительно фейки.

