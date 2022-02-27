«Границы безумия раздвигаются»: как на России отразится конфликт с Украиной

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В февральском конфликте с Украиной российские власти пытались повторить военный «успех» в Крыму, официальные лица стремительно теряют чувство реальности и мстят США за «унижение» Югославии, пытаясь «пересмотреть» границы распавшегося СССР, считает новосибирский социолог Александр Баянов. Он также советует россиянам запастись импортными лекарствами.

Приводим фрагменты эфира программы «Корни и щепки. Разберемся» с участием публициста и политика Дмитрия Холявченко и гендиректора исследовательской компании Tayga.Research Александра Баянова. Запись доступна по ссылке.

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Александр Баянов:

«Мы окончательно потеряли чувство реальности. Пытаясь в действительно очень сложной ситуации, в которой мы живем в XXI веке, действовать методами XX века. В чем-то копируя США, безусловно. Этими высокоточными ударами, разрушением инфраструктуры противника.

Российскому правительству не хватает экспертизы, они находятся в постоянном состоянии «чего изволите», подгоняя реальность под те желания, которые необходимы в конкретной политической ситуации.

Даже с точки зрения обывателя неразумно следовать такой позиции. Потому что реальность очевидно другая. И пытаться подгонять реальность под свои представления — преступно.

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Судя по экономическому поведению людей и снятию 111 млрд со счетов, граждане не доверяют собственному государству, хотя это было давно известно. Они имитируют доверие — это поиск правильного ответа.

Если говорить о соцопросах, то мы уже много раз отмечали, что респонденты в нашей стране врут. Врут тем чаще, чем больше ситуация начинает нагнетаться. Государство начинает вторгаться в личную жизнь, начинаются какие-то репрессии, человек сразу вспоминает свой советский опыт выживания, либо опыт, приобретенный через семейную историю.

Страх. В этой ситуации страх, безусловно, будет определять как поведение, так и ответ респондентов.

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Тем, кто зависит от ежедневного приема лекарств, нужно обязательно запастись. Особенно, международными марками. Мы уже накануне этого кризиса столкнулись с тем, что поставки некоторых очень важных лекарств были сорваны. Тот же [антидепрессант] «Золофт», например, как писала Тайга.инфо. Это один из очень важных элементов в постковидной терапии. Потому что очень серьезный удар по психике и по нервной системе. Нужно, чтобы люди озаботились этим уже сейчас.

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Когда власть сошла с ума? Помните, лет пять назад стали появляться высказывания отдельных депутатов, которые стали тиражироваться в СМИ. О проблеме сбора валежника, например. Все это подавалось в извращенной клоунадской манере. Все эти странные высказывания не просто противоречили реальности, а самому социальному запросу. А сейчас вся власть, по сути, выпала в такую клоунаду, в которой ей очень комфортно существовать. Она сама описывает парадигму своих действий. И границы безумия раздвигаются и раздвигаются.

К чему это приводит? В какой-то критический момент, в котором мы 24 февраля оказались, любое высказывание в этой ситуации — пусть даже у 30–40% жителей нашей страны — начинает вызывать внутреннее напряжение.

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Власть рассчитывала повторить Крымский успех. Еще 23 февраля я так не думал. А сейчас я абсолютно убежден, что они исходили именно из этой предпосылки. Прошло восемь лет [после присоединения Крыма]. За это время мир «уехал» очень далеко.

Что мне [еще] в голову приходит? Наверное, это операция США в Югославии [в 1999 году], которая называлась «принуждением к миру». Из того, что мы видим в СМИ, есть похожие моменты. Россия не пропустила унижения Югославии. Это логика разговоров в подворотне — «баш на баш». Напомню, что наш президент уже давно находится в руководстве или около руководства страны — скоро уже почти 30 лет.

События могут развиваться по разным сценариям. Возможно и включение после такого стресса какой-то уже другой России — сейчас она рождается на наших глазах из этого большого кризиса — в общеевропейский процесс согласования интересов. Потому что, по большому счету, в чем главный грех России сейчас? Это попытка пересмотреть границы Советского Союза в том общеевропейском процессе, который уже пройден. Потому что они уже пересмотрели границы между государствами. Для европейцев это вопиющая ситуация, потому что она была началом для многих войн. Притом, что в Югославии Европа не участвовала, она была против. По крайней мере, большая часть».

Подробнее — в записи эфира.