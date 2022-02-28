Депутат Госдумы от Бурятии раскритиковал военную кампанию в Украине

© facebook.com. Вячеслав Мархаев

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев раскритиковал «полномасштабное противостояние и войну», согласившись, что руководство Украины годами закрывало глаза на «геноцид народов» в ДНР и ЛНР. Он заявил о «кризисе мирового порядка и уклада».

Мархаев написал в соцсетях пост в критикой военной кампании на Украине. Вместе с тем, он заявляет, что «восемь лет мировая общественность не замечала происходящий геноцид народов этих регионов, западные СМИ в упор не замечали беззаконие, нарушение принципов демократии и прав человека в целом».



«Нам необходимо было признание независимости республик ДНР и ЛНР, чтобы защитить их от полного истребления. К моему большому сожалению, вся кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате — мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами, — пишет Мархаев. — У нас не хватило ни выдержки, ни политической воли попытаться после признания республик ДНР и ЛНР продолжать дальше отвоевывать свои позиции мирным путем. Неужели «денацификацию» и «демилитаризацию» всегда решали исключительно военным путем?»

Депутат добавил, что сожалеет о том, что руководству двух стран «не хватило ни ума, ни воли», чтобы избежать противостояния.

«Печально признавать, что сегодня все войны на планете лоббируются не интересами народов, а интересами бизнес-элит внутри государств. Мы наблюдаем кризис мирового порядка и уклада. Учитывая настоящее положение и возникающую обстановку между Россией и Украиной, я убежден, что развитие противостояния становится на руку третьим сторонам. Кому эта война выгоднее больше всего?! Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна… Каждая нация, каждый народ должен иметь право на самоопределение, на свободу своего выбора», — пишет Мархаев.