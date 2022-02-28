Источники: командир кузбасского СОБРа погиб в Украине

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Глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, который прошел Афганистан и Чечню, погиб в Украине. Спецподразделения, которые отвечают за силовую поддержку при поимке преступников и охрану правопорядка, могли быть использованы для боев с армией. В Кузбассе ожидают самолет с погибшими, сообщают источники редакции.

Командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Кемеровской области, полковник Константин Огий погиб на территории Украины во время военной спецоперации, сообщили Тайге.инфо два источника близких к силовым ведомствам.

«Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк», — рассказал один из собеседников.

Позывным Огия якобы был «Абат». Также среди погибших источник назвал фамилии «Мурзин» и «Шлегель». «Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно сколько наших омоновцев», — отметил он.

По сведениям собеседника Тайги.инфо, отряд спецпоразделений двигался в Украину со стороны Белоруссии. 25 февраля Минобороны РФ отчитывалось о захвате аэропорта Гостомель, который находится на западе от Киева, как раз в сторону границы с Белоруссией.

Эксперты CIT, которые специализируются на освещении военных конфликтов, ранее проанализировали видео из Киева и опубликованные кадры допроса пленных и пришли к выводу, что в город пытались прорваться сотрудники российских ОМОН и СОБР.

Журналисты Moscow Times подтвердили личность пленного, который представился военнослужащим ОМОН Росгвардии Евгением Плотниковым из Новокузнецка в Кемеровской области. Издание пишет, что 3 февраля 80 человек от отряда новокузнецкого ОМОН отправили в Кемерово, а оттуда вместе с местным ОМОНом все улетели в Смоленск и в Гомель в Белоруссии. «24 февраля нам объявили, что будем захватывать Украину. Прорывались вместе с белорусскими войсками. Сначала пошли войска РФ. На следующее утро уже ОМОН и СОБР в зачищенный сектор, там же увидели белорусских солдат. Задача была захватить Киев. Нам выдали георгиевские ленты, сказали нашить на шевроны», — рассказал он.

Еще один источник среди силовиков Кузбасса утверждает, что речь идет о десятках погибших. Самолет с ними ожидают 28 февраля.

Официальных комментариев от Росгвардии, которой подчиняются ОМОН и СОБР, и от Минобороны РФ по этой ситуации не поступало. В пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области несколько раз не ответили на звонки Тайги.инфо. Последняя новость на сайте ведомства посвящена тому, что в Новокузнецке сотрудники ОМОН «в преддверии Дня памяти по погибшим коллегам» провели для школьников «турнир по мини-футболу в валенках».

(Отметим, что данные сторон о потерях в конфликте нуждаются в независимых оценках).

Константин Огий прошел Афганистан и Чечню, писал «АиФ». В Афганистан он попал в 18 лет.

«О том, чтобы, как сейчас модно говорить, „отмазаться“ или „откосить“ от армии, у него даже мысли не было. Получив повестку, ребята даже радовались», — писало издание.

«Воспитаны мы были по-другому: хотели быть похожими на своих дедов, сражавшихся в боях с фашистской Германией, повторить их подвиги, проявить себя. При этом мы прекрасно понимали, на что идем, и куда нас отправят, — рассказывал Огий. — <…> Хорошо помню тот день, когда попал на войну. Полгода до этого были в учебке в Фергане. Это была осень, и прошедший циклон принес очень много снега. Вот мы и помогали местному населению его расчищать, несколько дней этим занимались. Потом за три дня построили наше подразделение, отобрали нас десятерых человек, посадили на самолет и привезли на нем в Кабул. А первое боевое задание я получил спустя еще десять дней. Мы тогда отправились сопровождать колонну, направлявшуюся в одну из провинций. Нужно было защитить ее от нападений душманов».

В Чечне Огий воевал в 1995—1996 годах. Во время подрыва бронемашины, весь личный состав, включая Огия, получил контузию. Но он, как рассказывал товарищ Огия, используя один ручной пулемет, спас подразделение.