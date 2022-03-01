Украина. День шестой

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Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Украине. Мировое сообщество накладывает беспрецедентные санкции на Россию.

Тайга.инфо собирает всё самое главное в онлайне о военной операции в Украине, объявленной Путиным.

20:46 Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский прокомментировал происходящее.

«Мы приветствуем начало переговоров по урегулированию сложившейся ситуации в Украине и надеемся, что они приведут к прекращению боевых действий и достижению компромисса, — написал Касперский. — Мы считаем, что мирный диалог является единственно возможным инструментом разрешения конфликтов. Война никому не нужна. <...> Как и весь мир, мы в шоке от последних событий».

20:28 Миллиардер Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка, совладельцами которого они являются, сообщила компания.



Кроме того, совет покинут два независимых директора — сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, а также сооснователь IBS Сергей Мацоцкий. Совет директоров возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев, который работает в банке с 1999 года и сейчас занимает должность первого зампреда совета.

Фридман и Авен ранее попали под санкции ЕС.

20:14 Экс-губернатор Иркутской области Александр Тишанин выступил с антивоенным заявлением.

«Там идет настоящая бойня поймите наконец. В этой страшной бойне украинский народ отстаивает свою свободу и независимость! Больше ничего. Никаких нацистов и фашистов там не было и нет, — цитируют его заявление „Люди Байкала“. — <…> Подчеркиваю правда не на Первом канале, а на стороне Украины и всего мира».

20:13 Минобороны РФ опубликовало видео с «действиями подразделений российского спецназа» в Украине.

19:59 Экс-руководитель «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон обратился в фейсбуке к бывшим коллегам c просьбой перестать скрывать информацию о боевых действиях от пользователей.

«Сегодня шестой день, когда на главной странице „Яндекса“ минимум 30 млн российских пользователей видят, что никакой войны нет, — отметил Гершензон. — <…> Нет таких российских законов, которые не позволяют выбрать в качестве заголовка сюжета материал „Новой газеты“. Нет уголовной ответственности за то, что на главной „Яндекса“ появятся заголовки русскоязычных СМИ, не имеющие лицензии сми. Нет никакой уголовной ответственности за то, что сервис „сломался“ или „подвергся хакерской атаке“. Любые ваши возможные издержки не сравнимы с тем вредом, который сервис наносит каждый день <…>».

19:45 Антивоенный пикет в Томске. По сообщению «Улицы Бархатной», задержана девушка и два молодых человека.

«Девушка с фото стояла отдельно, оставшиеся двое даже не успели достать плакаты», — отметил телеграм-канал.



Фото t. me/velvetstreet

19:38 Минобороны РФ заявило об ударе «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования».

«По данным ведомства, поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО, удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов», — передает РИА Новости.



Выход украинских подразделений к Азовскому морю «полностью заблокирован», утверждают в министерстве.

19:26 Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России из-за ситуации на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на западные агентства.

В пресс-службе Raiffeisen Bank отрицают возможный уход с рынка. «Мы опровергаем сообщение агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка», — сказали в «Райффайзене» «Дождю» (российские власти считают его СМИ-иноагентом).

19:19 Новосибирцы приносят цветы к местному консульству Украины на улице Семьи Шамшиных, 30. На месте стоят несколько полицейских.

Фото Тайга.инфо/Ирина Беляева

19:10 В Улан-Удэ мать контрактника Сергея Очирова, который мог попасть в плен, вышла на одиночный пикет, передают «Люди Байкала».

«Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это [видео допроса] не фейк, — говорит Ирина. — Вот, я его мама. Вот он мне позвонил, вот я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: „А вы докажите, что это не фейк“. Да я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю — это мой сын»

«Я не понимаю, за что бурятские парни умирают», — добавил второй протестующий.



19:01 Кстати о музыке.





18:45 Экстренная сессия Европарламента по Украине началась с решительного осуждения «военной спецоперации» РФ. Европарламент будет добиваться международного расследования событий в Украине, передает ТАСС.

Европарламент также поприветствовал заявку Украины на членство в Евросоюзе.

18:39 Бывший президент РФ, замглавы Совбеза страны и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о «настоящий войнах».

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — написал Медведев в твиттере.

18:36 Новосибирские рестораторы заявили о росте цен на продукты российских производителей до 30% и зарубежных — до 60%. Приостанавливается отгрузка импортного алкоголя.

18:26 Томский ТВ2 поговорил с жителями Украины о том, как они воспринимают «военную спецоперацию».

«Сейчас несколько городов Украины находятся на грани гуманитарной катастрофы — это Волноваха, Счастье и станица Луганская, — рассказала 18-летняя Александра Опанасенко. — Там постоянно стреляют, невозможно эвакуировать местное население, завезти еду, воду и предметы первой необходимости. Вот там все действительно плохо, идут страшные бои, запрошена гуманитарная помощь у правительства Украины и Красного креста. Аптеки не работают, поэтому создают волонтерские группы, где люди могут попросить о помощи и запросить определенные лекарства».



17:56 Авиаперевозчики опасаются вылетать в Европу за российскими гражданами даже в рамках гуманитарных рейсов, передает «КоммерсантЪ». Как минимум шесть компаний, по сведениям издания, получили требование лизингодателей вернуть самолеты и теперь опасаются их ареста.

В международной практике не было примера подобного рода международного противостояния, поэтому сложно полагаться на сработавшие в прошлом модели, отметил исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев: «Формально мы понимаем, что любая страна, полностью закрывшая воздушное пространство, примет борт другой страны в случае экстренной необходимости и аварийной посадки, но сейчас позиции стран могут быть непредсказуемыми».

17:50 По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, при взрыве ракеты на площади Свободы в центре Харькова погибли 10 человек. Ранены 35, написал он в своем телеграм-канале.

17:34 Священники и диаконы Русской православной церкви (РПЦ) выступили с антивоенным посланием.

«Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда, — говорится в письме. — Заботясь о спасении каждого человека, считающего себя чадом Русской Православной Церкви, мы не желаем, чтобы он явился на этот суд, неся на себе тяжелый груз материнских проклятий. Мы напоминаем, что Кровь Христова, пролитая Спасителем за жизнь мира, будет принята в таинстве Причащения теми людьми, кто отдает убийственные приказы, не в жизнь, а в муку вечную. Мы скорбим о том испытании, которому были незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине».

Также авторы письма обратили внимание, вероятно, на массовые задержания на антивоенных акциях: «Никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, ибо такова божественная заповедь: „Блаженны миротворцы“».

Обращение подписали уже 26 служителей церкви.

17:09 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил выступить посредником на переговорах Украины и России, а также призвал к миру.

«Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — сказал Токаев.



16:56 Миллиардер Олег Дерипаска, с которым связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири, заявил, что России нужно менять экономическую политику.

«Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — написал Дерипаска в телеграме.



Ранее бизнесмен выступил против военных действий.

16:46 Российская армия «продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

16:11 Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о расторжении контракта с украинским помощником главного тренера, бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным. Решение принято по «соглашению сторон», отметили в пресс-службе.



Накануне Андрей Воронин выступил с антивоенным заявлением.

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Маркус Гисдоль уволен, передает ТАСС.



16:06 Учащимся красноярской гимназии задали написать сочинение на тему «Украина глазами Путина». В управлении образования города отрицают это.

15:59 В Василькове погибли два человека после попадания снаряда в жилой дом, еще трое ранены, заявила мэр Наталья, передает «Медиазона» (власти РФ считают ее СМИ-иноагентом). Город находится в 40 км от Киева.

15:53 Запасы препаратов в российских аптеках сформированы, перебоев с поставками не ожидается, утверждает глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

При этом введенные против РФ санкции «могут убить фармацевтический рынок», отметил представить сети аптек «Живика» в Екатеринбурге в беседе со Znak.com.

«Можно уже смело говорить о дефиците препаратов. За последние недели резко пропали лекарства из США, Франции, Германии — лидеров рынка по качеству и по результатам лечения. Остались в основном отечественные препараты, которые в качестве уступают, — рассказал он. — Даже у российских препаратов сырье всегда было зарубежное — многие отечественные препараты созданы из международных компонентов. То, что сейчас происходит, может убить фармацевтический рынок. Если все закрыто, то к нам ничего не привезти. Сейчас проблема в том, что из-за санкций препараты могут к людям просто не дойти».

15:50 А РИА Новости опубликовало фото последствий обстрелов в Горловке.

В ДНР заявили, что при обстреле Горловки повреждены фильтровальная и насосная станции, без воды остались свыше 70 тыс. человек



15:43 Агентство «УНИАН» опубликовало фотографии последствий удара по центру Харькова в районе обладминистрации.

15:37 «Российские объемы стройматериалов не могут закрыть потребности отрасли в полном объеме, но в ближайшее время никаких стройматериалов из Европы мы получать не будем, рекомендую застройщикам обратить на это внимание», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, правительство РФ разрабатывает меры поддержки строительного рынка и планирует взаимодействовать с азиатскими рынками.

15:24 Руководство медучреждений Кузбасса начало рассылать подчиненным копию официального заявления Путина о начале военной операции, сообщил Тайге. инфо читатель. Медиков просят «ознакомить» с выступлением президента.

15:16 Международная федерация волейбола (FIVB) официально объявила о переносе мужского чемпионата мира-2022 из России из-за конфликта в Украине.

«Административный совет FIVB пришел к выводу, что подготовить и провести чемпионат мира в России будет невозможно, — говорится в заявлении. — <…> FIVB будет искать альтернативную принимающую страну».

Часть матчей волейбольного форума должны были пройти в Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

15:04 Международный союз конькобежцев (ISU) запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях организации на фоне ситуации в Украине.

«Совет ISU продолжит внимательно следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU и при необходимости предпримет дополнительные шаги», — говорится в заявлении союза.

14:38 Росавиация рекомендовала россиянам воздержаться от нерабочих поездок за границу в ближайшее время.

Ведомство также провело совещание с представителями компаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «АЗУР эйр», «Северный Ветер», «Икар», «РОЯЛ ФЛАЙТ», «Смартавиа» и «Ред Вингс».

«Авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнёров. В случае отказа пассажира от перевозки осуществляется возврат денежных средств в полном объеме, — рассказали в Росавиации. — Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается. Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы».

14:25 Мэрия Иркутска отказалась согласовать антивоенный пикет на Сквере Кирова, который был запланирован на 5 марта. Копию ответа администрации опубликовал «Иркутский инсайдер».

Власти сослались на антиковидные ограничения, установленные губернатором Игорем Кобзевым.

14:24 Hyundai приостанавливает работу российского завода в Санкт-Петербурге с 1 по 5 марта. Решение объяснили проблемами с поставками комплектующих.

14:00 Последствия обстрела в Харькове.

13:41 «УНИАН» опубликовал видео того, как снаряд падает прямо на оживленную площадь Свободы в Харькове около областной администрации.

Администрация «наполовину разрушена», передает издание.

13:35 По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки погибло пять человек, ранены 23 мирных жителя.

«Повреждено 22 домостроения на Горловском и Донецком направлениях», — отметили в ДНР.



13:23 Харьков и села возле Чернигова попали под обстрел «Градами» и фугасными бомбами, передает «Новая газета».

Местные СМИ показали кадры разрушенных дорог и инфраструктуры, а также покореженных фасадов многоквартирных домов.

13:10 Минобороны РФ предложило присвоить участникам «операции» в Украине статус ветерана. Проект документа опубликован на федеральном портале нормативных актов, передает «Дождь» (власти РФ считают его СМИ-иноагентом).

Если документ примут, на военных распространят меры социальной поддержки, «обеспечивающие им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе», говорится в пояснительной записке. Закон обойдется бюджету в РФ в 5 млрд рублей в 2022 году.

Сейчас статус ветерана боевых действий присваивают участникам войн в Алжире, Афганистане, Чечне и Сирии.

13:04 «Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени», — написал в телеграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

12:47 Американская авиакомпания American Airlines приостановила соглашения о взаимном признании авиабилетов с компаниями S7 и «Аэрофлот». Пассажиры российских авиакомпаний теперь не смогут пользоваться партнерскими тарифами и оформить участки путешествия в один билет, пишет «Новая газета».



12:30 Глава Сумской обладминистрации Украины Дмитрий Живицкий опубликовал фото разбора завалов военной части в городе Ахтырка. По его информации, погибли 70 украинских военных.

12:07 Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT, передает РИА Новости.

11:54 Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил о блокировке города российскими военными.

11:50 Уже более 6,4 тыс человек задержаны в России из-за антивоенных акций с начала конфликта, подсчитали в ОВД-Инфо (российские власти внесли его в реестр незарегистрированных организаций-«иноагентов»).

11:48 Акции «Русала» упали на 14,44% на фоне приостановки работы глиноземного завода в Украине, передает ТАСС.

11:02 Томское издание ТВ2 получило те же претензии от Роскомнадзора, что и Тайга.инфо. Регулятор потребовал от издания удалить текст про пятый день военной операции в Украине, не объясняя точных претензий.

10:00 Mastercard заблокировала доступ к сети нескольким российским финансовым организациям из-за санкций в отношении страны. Компания продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по исполнению требований, передает Reuters.

09:47 День начинается не с кофе, а с блокировки Тайги. инфо от Роскомнадзора. Регулятор заявил, что в нашем онлайне о событиях в мире, опубликованном 28 февраля, содержалась запрещенная информация. РКН ссылался «требование Генеральной прокуратуры РФ от 24.02.2022 № 27−31−2020/Ид2145−22».

«В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в

том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности,

формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в документе.

Но о каких именно словах идет речь, не указано. Редакция вынуждена исполнить требования РКН и снять тот материал, чтобы продолжить работу.

Главное на утро 1 марта

• В Белоруссии прошли первые переговоры между делегациями Украины и России. Стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения», они продолжат встречи после консультаций с главами государств.

• Вечером 28 февраля продолжились обстрелы некоторых городов. Украинские власти сообщили о гибели 11 человек в Харькове.

• Путин подписал указ о контрсанкциях «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Российским резидентам запрещается переводить за рубеж валюту по договорам займа и зачислять ее на свои счета за границей.

• Петицию против боевых действий в Украине подписали более 1 млн человек.

• FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях. Новосибирск и Омск остаются без молодежного чемпионата мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в матчах.



• Источники Тайги. инфо подтвердили гибель главы отряда СОБР из Кемеровской области Константина Огия в Украине. Они рассказали о боевых действиях и возможных жертвах среди спецподразделений.