Красноярским школьникам задали сочинение «Украина глазами Путина»

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Красноярским школьникам задали сочинение «Украина глазами Путина»
01 Мар 2022, 12:01

Ученикам красноярской гимназии задали написать сочинение на тему «Украина глазами Путина». В управлении образования города отрицают это.

В красноярской гимназии №4 классный руководитель задал детям написать сочинение «Украина глазами Путина», сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на родителя одного из учеников.

По словам родителя, такое задание получили ученики 7 «Щ» класса. Учитель попросил написать сочинение в качестве внеклассной работы. При этом накануне в родительский чат от педагога пришло сообщение о недопустимости антивоенных акций, ведь школа — вне политики. Учитель заявила, что нужно следить за детьми, чтобы их не втягивали в «противоправные действия».

«Будьте максимально бдительны, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности участия в несанкционированных акциях. Школа и образовательная среда вне политики, и никто не имеет права втягивать детей и молодежь в различные противоправные действия и политические провокации!» — говорится в сообщении учителя.

Однако в управлении образования отрицают информацию о том, что детям задали сочинение на тему «Украина глазами Путина».


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