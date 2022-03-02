Украина. День седьмой

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Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Украине. Мировое сообщество накладывает беспрецедентные санкции на Россию.

Тайга.инфо собирает всё самое главное в онлайне о военной операции в Украине, объявленной Путиным.

19:16 Ученые-математики, работающие в России, подписали открытое обращение с призывом прекратить «спецоперацию».

«Уровень жизни в стране и ее положение в мире во многом определяются уровнем её науки. Ученые всего мира работают над задачами, не имеющими национальных и территориальных ограничений, ради благополучия всего человечества; международное сотрудничество, отсутствие границ для распространения знаний и гуманистические ценности — основа, на которой строится наука. Наши многолетние усилия по укреплению репутации России как ведущего математического центра полностью обесценены в результате неcпровоцированной военной агрессии, инициатором которой выступила наша страна, — говорится в письме. — Мы убеждены, что никакие геополитические интересы не могут служить оправданием жертв и кровопролития».

На момент публикации письмо поддержали 173 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

19:02 ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро, передает РИА Новости.

18:57 В Иркутске на одиночном пикете задержали девушку с плакатом за мир, передает «Иркутский инсайдер».

«Отпустили без составления протокола, только с предупреждением», — отмечает издание в твиттере.





18:41 Евросоюз отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.РФ.

18:36 Президент Казахстана Токаев «отметил важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров по Украине» во время разговора с Путиным, сообщает РИА Новости.

Также стороны обсудили «укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества».

18:30 Украинская сторона подтвердила, что переговоры с российской стороной продолжатся сегодня вечером. Киевские власти намерены «стоять на своих позициях», сообщил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

18:27 Премьер- министр РФ Михаил Мишустин утверждает, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.

По словам премьера, правительство распространит налоговые льготы на разработчиков приложений для мобильных устройств, российские IT-компании на три года освободят от налога на прибыль.

18:16 В холдинг «ВК-медиа», газеты которого вышли с обложкой обложкой «Это безумие должно быть остановлено!», пришла полиция.

«Представители полиции пришли во все четыре редакции нашей издательской группы — в Североуральске, Карпинске, Краснотурьинске и Серове сразу, как только печатная продукция прибыла в пункты назначения, и сообщили, что по требованию области все газеты должны быть переданы им для проверки», — сообщили сотрудники редакции в Серове.

«Правоохранительными органами не учтены права читателей, партнеров изданий и журналистов. Мы будем пытаться оспорить указанные действия и видим в них акт цензуры, которая впрямую запрещена статьей 29 Конституции РФ», — отметили в издании.

17:47 «Мы искренне надеемся на скорейшее прекращение боевых действий и политическое урегулирование путем переговоров. И максимально способствуем этому», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

При этом он по-прежнему поддерживает саму концепцию «военной спецоперации», объявленную Путиным, говоря о «фашистах, террористах и бандеровцах».

Но некоторые депутаты Госдумы Р Ф от КПРФ уже прямо призвали остановить боевые действия, они утверждали, что он не думали, что речь пойдет о столь масштабном конфликте.

17:39 ЦБ РФ временно приостановил переводы иностранных юридических и физлиц из ряда стран на счета за рубежом.

Ранее Путин подписал указ с запретом вывозить из России иностранную валюты в сумме, превышающей эквивалент $ 10 тыс.

17:13 По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российская делегация будет готова продолжать переговоры с украинской стороной во второй половине 2 марта.

17:06 Власти Харькова сообщили, что из-за обстрелов 1 марта погиб 21 человек, 112 — ранены. Об это рассказа глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов, передает «Новая».

17:00 Брифин представителя минобороны РФ.

16:53 Третья мировая война стала бы ядерной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тем временем, международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию, говорится в сообщении компании.

16:44 Курс доллара на Мосбирже поднялся до 109,5 рублей, обновив исторический максимум. Евро — 122 рубля, передает «Новая».

16:37 Сроки оглашения послания президента «чуть-чуть» сдвигаются вправо, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

16:27 Тайга.инфо подтвердила личность одного из новосибирских военнослужащих, который мог попасть в плен в Украине.

В соцсетях появилось видео с молодым человеком, военнослужащим из Новосибирской области, якобы плененным в Украине. Он представился как Андрей. В ролике он рассказывает, что из Каргата и служил в Подмосковье. Сначала, по его словам, их отправляли в приграничные с Украиной регионы России, а в ответ на вопросы сказали: «не бойтесь, ничего не будет», «если что-то начнется, максимум — возле границы встанете, вдоль, чтобы украинские войска не зашли на Российскую Федерацию». По его словам, они даже не знали, что перешли границу. После украинской атаки он один ходил по лесам три дня, утверждает молодой человек на записи.

Показанное в одном видео с солдатом похоже на допрос, на втором он рассказывает о жизни в Украине под подсказки людей рядом.

Молодого человека узнали в Новосибирской области, откуда он родом. Тайге. инфо удалось подтвердить личность у его родственников. У солдата не очень благополучная семья. Но есть тетя Олеся, у которой, он, по ее словам, проводил много времени «с пеленок». На записи он также упоминает тетю как человека, которому может прийти похоронка.

По словам Олеси, она узнала о случившемся из ролика в интернете, который ей стали пересылать знакомые.

«Он мне ничего не говорил. Ему я пыталась несколько раз позвонить, еще до того, как туда попал. Последняя связь с чужого телефона: „Спасибо, теть, я тебя люблю“. Даже не с его номера, 23 февраля», — рассказала женщина Тайге.инфо.

По рассказам собеседницы, Андрей учился на тракториста, но по достижению возраста призыва ушел в армию — взял академ, чтобы потом вернуться и доучиться. Однако потом ушел служить по контракту.

«Если бы были хорошие условия [в семье], пацан бы просто отслужил в спокойное время и потом бы с армии пришел, мы бы его встретили, он пошел бы работать и прочее. Отправили контрактников, он туда и поехал. Так и пошел [служить], потому домой не было смысла ехать», — считает женщина.

Семья, по словам еще одного родственника парня, готова ко всему и надеется на хорошее. Тетя Андрея, послушав обнародованные ролики, уверена, что сам племянник такого сказать не мог.

«Это дети, я там посмотрела [ролики в интернете] — мне 19 [лет], мне 20, 21. Им скотчем глаза переклеивали некоторым. Это страх такой, ужас. И неизвестно, кто как бы поступил на этом месте. Я точно знаю, что Андрей этого не мог [сказать], у него пистолеты стояли просто за кадром, на него смотрели. Я уверена в этом, Богом клянусь. Я чувствую это. Лишь бы был живой», — говорит она.

16:20 Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Украине погибли два уроженца региона — Артем Рогачев и Андрей Калмыков. «Брянские новости» также рассказали о смерти еще одного военного — старшего лейтенанта Евгения Бушуева.

15:30 В Новосибирске вход в метро «Площадь Ленина» закрыт со стороны Краеведческого музея. А полиция на площади не дала провести одиночный пикет с плакатом «Своих не бросаем», передает коалиция «Новосибирск 2020».

На площадь подошли еще несколько человек, таким образом число сторонников «военной спецоперации» выросло до четырех. Бригада «Вестей» берет у них комментарии.

15:13 На площади Ленина появился второй человек. Но на его медицинской маске написано «Нет войне».

Отметим, что анонс акции с местом и временем был размещен в телеграм-канале «Архитектура власти», который связывают с политтехнологом Андреем Трошкиным.

15:08 В Новосибирске только один человек и группа «Вестей» приехала на объявленный в соцсетях «Марш солидарности армии и народа», передает корреспондент Тайги.инфо. Акция была запланирована на площади Ленина.

Сотрудники «Вестей» поговорили с единственным пришедшим на площадь Олегом Викторовичем. Вся площадь Ленина оцеплена полицией, рядом стоят автозаки.

Тайга.инфо/Диана Днепр

14:44 Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с обложкой, посвященной «военной спецоперации» России в Украине. На первых полосах изданий «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть остановлено!», передает Znak.com.

«На обложках также размещена ссылка на петицию на Change.org. против проведения военной спецоперации на Украине. На данный момент ее подписало больше 1,1 млн человек», — пишет издание.







14:40 Канал радиостанции «Эхо Москвы» на платформе «Яндекс.Дзен» заблокирован по решению Роскомнадзора.

14:18 Магазин re: Store (официальный дилер компании Apple) в ТРЦ «Планета» сегодня закрыт, передает депутат заксобрания Красноярского края. «На объявлении написано, что „по техническим причинам“», — написал он в телеграме.

Apple ранее объявил о приостановке продаж в России.

14:11 Город Херсон взят под полный контроль, заявили в Минобороны РФ .

UPD Мэр города Игорь Колыхаев пишет, что Херсон «все еще Украина». «Вчера ночью, когда мы с командой находились в мэрии, здание обстреляли. Все живы. Но я снова вас прошу: не выходите из дома. Не провоцируйте стрельбу своими действиями и поведением. Мы в очень сложной ситуации, не нужно её усугублять», — отметил он.

13:55 Генпрокуратура потребовала, чтобы твиттер отключил аккаунт «Эха Москвы». А Youtube отключил канал радио в Европе, как «связанный с Газпромом», сообщил Алексей Венедиктов.

Ранее РКН по требованию Генпрокуратуры отключил «Эхо Москвы» от эфира и заблокировал сайт.

13:41 Еще один депутат горсовета Новосибирска выступил с антивоенным заявлением. Глава комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров (КПРФ) призвал остановить боевые действия: «Моя личная позиция — нужно договариваться и останавливать боевые действия».



«<…> Каков желаемый результат ["военной спецоперации"]? Как я понял, желаемым результатом могла быть дружественная России власть, которая не будет ориентирована на Запад, вступать в НАТО и создавать угроз для России, — отметил Бурмистров. — Вопрос: может ли продолжение боевых действий помочь достичь этой цели? Не понятно как. Не видно толп местных жителей, встречающих российскую военную технику с цветами. Не видно пророссийских публичных выступлений значимых украинских политиков, на которых Россия могла бы потом опереться. И даже если вычислить и физически уничтожить всех враждебных националистов, кого стояла задача уничтожить, раз антироссийская социальная база расширяется, то появятся новые. Есть мнение, события пошли не по плану. А что дальше? Возможный сценарий — объявить населенные пункты, отвоеванные и присоединенные к ДНР и ЛНР целью операции, прекратить боевые действия, презентовать российскому обществу такие итоги как успех, уйти в затяжной, но уже не такой кровавый конфликт, кардинально поменять внутреннюю политику, как-то выстоять под прессом санкций и сохранить устойчивость государства».

Другой возможный сценарий, который допустил Бурмистров — это продолжение боевых действий: «Но как? Заходить в города, сталкиваться с рассредоточенными силами, которые стреляют отовсюду и бездействовать — это самоуничтожение российской армии. Отвечать ковровыми бомбардировками и массово уничтожать жилые дома и социальную инфраструктуру — это еще большая консолидация украинского общества, других стран, необратимая дестабилизация уже в России, радикальная политизация общества, как в начале 90-х, и уже совсем критические последствия».

13:21 Известный омский ритейлер Виктор Шкуренко опубликовал антивоенное заявление.

«Вместо сингапурского «экономического чуда» мы ускоренно дрейфуем в сторону иранской «экономики сопротивления», — написал Шкуренко в инстаграме. — С ностальгией вспоминаю раннего Путина с его «удвоим ВВП в два раза за десять лет». Это была та самая национальная идея, ради которой я «рвал жопу». И был счастлив. Пример не только Сингапура, но и послевоенной Японии и Южной Кореи 90-х наполнял предпринимательскую жизнь смыслом. 15 лет назад вся пресса, тогда еще независимая, строчила «ребята давайте еще немного поднажмем и вот вот обгоним Португалию по ВВП, следующая Италия и т. д. … Я был уверен, что и Германию догоним!»

«Завтра от наших пропагандистов вы узнаете об Иране, они приведут в пример страну, которая с гордостью „послала на х“ американцев и уютно существует в своем социально-экономическом коконе. Мол и мы так проживем», — считает Шкуренко.

В изоляции нет перспектив, уверен бизнесмен. «Мы не создадим новые Олимпийские игры, Канский кинофестиваль и российскую Википедию. Кто думает, что сможем, тот простите меня дурак», — отметил он.

13:01 В результате обстрелов населенных пунктов Кировск и Первомайск повреждено 14 жилых домов, линия электропередачи и газопровод среднего давления Ду-57, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В ЛНР утверждают, что захватили уже 40 населенных пунктов.



12:45 По последним сообщениям губернаторов российских регионов, в ходе «военной спецоперации» в Украине погибли минимум 19 военных России.

Минобороны РФ только 27 февраля сообщило о том, что есть погибшие и раненые, но не назвало их точного числа.

12:40 В Киеве опять сирены.

А Сбербанк уходит с европейского рынка, передает ТАСС.

12:11 Мошенники начали собирать с омичей деньги под видом поездки на Донбасс.

12:06 ЦБ РФ решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка 2 марта.

12:02 Акции «Русала» в Гонконге упали почти на 30% на открытии торгов, передает ТАСС.

«Акции компании стремительно теряют в цене после начала военной спецоперации РФ на Украине, несмотря на то что мировые цены на алюминий сейчас находятся на рекордно высоком уровне», — отмечает агентство.

11:56 Антивоенные акции в Иркутске. (Фото «Иркутского инсайдера»).

11:43 В Днепре объявлена воздушная тревога. А в город Тростянец, по словам губернатора Сумщины Дмитрия Живицкого, вошли три российские колонны с разных сторон и полностью заняли его.

Жители опубликовали видео последствия боев в городе Бородянка Киевской области (мы не можем разместить саму запись из-за матов).

Фото УНИАН



11:30 «Очень много было попаданий в школы, очень много было попаданий в ТРЦ „Фабрика“. Пожары в многоэтажных домах. Много взрывов в городе», — рассказал мэр Херсона «Радио Свободы» (власти РФ считают его СМИ-иноагентом).

10:52 40-летний российский полковник Виктор Исайкин погиб в ходе «военной операции», сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

Минобороны РФ не комментирует потери армии и число попавших в плен. Губернаторы некоторых регионов публиковали данные о смерти нескольких военнослужащих. Тайга. инфо также узнала о гибели главы отряда СОБР в Кемеровской области Константина Огия.

10:46 «6 дней полного оцепенения. 6 дней страха и растерянности. 6 дней ужаса и трагедии, — заявил в инстаграме популярный российский певец Леонид Агутин. — Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами, в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Всё это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я молю — остановите войну!»

«Договоритесь! Каждый новый день — это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно», — подчеркнул Агутин.

Ранее против «военных действий» в Украине выступили Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Марина Влади и другие знаменитости.

10:39 Лауреаты Нобелевской премии выступили с заявлением о призыве к миру.

«Прямо сейчас угроза ядерного конфликта близка, как никогда. Владимир Путин угрожает использовать ядерное оружие: он поднял боевую готовность российской армии до самого высокого уровня со времен распада Советского Союза — до наступательной и оборонительной ядерной мобилизации, — говорится в письме, опубликованном „Новой газетой“. — <…> Мы — как лауреаты Нобелевской премии мира в 2017 и в 2021 году — предупреждаем о беспрецедентном риске для международного мира и безопасности, который следует из готовности применения ядерного оружия, и о прямой угрозе, которую влекут действия и риторика Владимира Путина».



10:21 США закрыли небо страны для российских самолетов.

«Российский фондовый рынок потерял 40% капитализации, торги остаются приостановленными. Российская экономика шатается, и ответственность за это несет Путин», — заявил президент США Джо Байден.

При этом вооруженные силы США не участвовали и не будут участвовать в конфликте с войсками РФ в Украине, подчеркнул Байден.

10:20 Пикеты в Новосибирске. Ранее жители возложили цветы к консульству Украины.

10:14 Тувинский сенатор Людмила Нарусова выступила против цензуры в СМИ и обвинила федеральные телеканалы во лжи.

Людмила Нарусова была супругой мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который был начальником Путина в городской администрации.

10:00 Американская авиационная корпорация Boeing заявила, что приостанавливает поддержку российских авиакомпаний и свою деятельность в Москве.

«Мы также приостанавливаем предоставление запчастей, обслуживания и техподдержки для российских авиакомпаний», — отметили в компании.

Главное на утро 2 марта

• Жилые районы Харькова находились под ракетными обстрелами. Удар был нанесен по площади Свободы, прямо в центре города. Сообщалось, как минимум, о 10 погибших. Разрушены и кварталы Херсона, есть пострадавшие. Также известно об обстрелах Житомира.

Минобороны РФ утверждает, что не ведет обстрелов по мирным целям, а лишь поражает объекты военной инфраструктуры. Министр Сергей Шойгу обвинил армию Украины в размещении реактивных систем залпового огня во дворах жилых домов и возле школ.

• В Киеве от ракетных ударов пострадала телебашня и районы вокруг нее. Под обстрел попал расположенный рядом мемориальный комплекс Бабий яр, где похоронены жертвы нацизма.

До этого Минобороны РФ предупреждало о готовящихся ракетных ударах по Киеву для «пресечения информационных атак». Ведомство утверждало, что не ведет огонь по гражданским целям.

• Действующие власти России продолжают блокировать независимые СМИ. Вслед за Тайгой. инфо были заблокированы «Эхо Москвы» и «Дождь» (власти РФ считают его СМИ-иноагентов). Радиостанцию отключили от эфира. Роскомнадзор угрожает заблокировать «Википедию».

• Apple и Nike приостановили продажи в России.



• Две жительницы Москвы и пятеро детей от семи до 11 лет с антивоенными плакатами возложили цветы у посольства Украины. Полиция их задержала — всех, включая детей, посадили в «обезьянник». После приезда адвоката, детей все-таки выпустили.

• В регионах Сибири продолжились антивоенные акции. В Новосибирске люди возложили цветы к консульству Украины, в Улан-Удэ на пикет вышла мать одного из российских военнослужащих, который мог попасть в плен.