Тувинский сенатор выступила против военной цензуры

© council.gov.ru. Людмила Нарусова

Тувинский сенатор Людмила Нарусова выступила против военной цензуры в СМИ. Политик также обвинила федеральные телеканалы во лжи.

На заседании комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Нарусова выступила с резкой критикой введения «военной цензуры» в российских СМИ во время операции в Украине. Политик прокомментировала свою ситуацию телеканалу «Дождь» (внесен в реестр СМИ-«иноагентов» и заблокирован).

«Главный мой посыл был в том, что во всем происходящем нужно иметь достоверную информацию, — цитирует сенатора перепечатавшая ее комментарий „Новая газета“. — А то, что Роскомнадзор запрещает в том числе и вам, СМИ, давать такую информацию хотя бы из разных источников, а [разрешает публиковать] только ту информацию, которую дают официальные каналы… Я напомнила, что в Законе „О СМИ“ [указано, что] такая ситуация может быть только в чрезвычайном или военном положении. Ни то, ни другое пока не объявлено в стране. Поэтому военная цензура или ограничение журналистов в сборе информации, согласно Федеральному закону „О СМИ“, — сейчас это невозможно».



Она также заявила, что дело «не только в информации» и обвинила федеральные телеканалы во лжи, заявив, что у россиян «короткая память». Нарусова напомнила историю 2014 года про якобы распятого мальчика, которая «оказалась чудовищным фейком».