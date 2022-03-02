Задержанному на антивоенной акции новосибирцу ужесточили наказание

© Диана Днепр. Андрей Терехин
Задержанному на антивоенной акции новосибирцу ужесточили наказание
02 Мар 2022, 09:03

Задержанному в Новосибирске на антивоенной акции Андрею Терёхину добавили еще 10 суток ареста. Ему вменяют организацию митинга.

Задержанного на антивоенной акции 26 февраля в Новосибирске Андрея Терехина суд арестовал еще на 10 суток, сообщила в фейсбуке его супруга Анна Чернышова.

«Меня обвиняют в организации митинга. Безусловно, мне льстит чья-то убежденность, что я одним своим примером могу собрать на площади свыше ста человек, — говорится в письме Терехина, которое он передал через адвоката. — На самом деле приговорили не меня, а мою жену, которая не спит ночами от беспокойства, мою трехлетнюю дочь, которая никак не может понять, где папа. Приговорили и свои же собственные государственные учреждения, которым нужно мое программное обеспечение, а его неоткуда взять»

Ранее Терехина арестовали на 10 суток. На него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия), писала Тайга.инфо.


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