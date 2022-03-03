Украина. День восьмой

© t.me/TCH_channel/Павло Дорогой. Центр Харькова

Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Украине. Мировое сообщество накладывает экономические санкции на Россию.

Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Украине. Мировое сообщество накладывает беспрецедентные санкции на Россию.

10:14 Шведская сеть магазинов одежды и обуви H&M приостановила все продажи в России из-за «военной спецоперации» в Украине, сообщается на сайте компании.

«Группа глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые страдают. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты из-за безопасности покупателей», — говорится в заявлении.



По сообщению «Ирсити», магазин H&M в одном из крупнейших иркутских ТРЦ «Модный квартал» уже закрыт.

10:00 Антивоенные пикеты в Новосибирске, прошедшие 2 марта на площади Ленина.

Фото t. me/nsk_vesna

Главное на утро 3 марта

• Минобороны РФ впервые заявило о 498 погибших российских военных. Это первые официальные данные о количестве погибших россиян. Ведомство утверждает, что потери Украины за время операции составили более 2,8 тыс. человек.

• В центре Киева продолжились взрывы. Российские власти говорят, что не обстреливают жилые кварталы.

• Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям удалось остановить наступление и назвал ведущиеся в стране боевые действия «отечественной войной». Он также отметил, что взятые в плен российские солдаты не знают, зачем пришли на территорию Украины, назвав их «растерянными детьми».

• Главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан заявил, что началось расследование возможных военных преступлений, связанных с «военной спецоперацией»: «После первичного анализа ситуации в Украине, мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования».

• Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поддержке в условиях санкций. Предлагается приостановку проверок IT-компаний, среднего и малого предпринимательства до конца 2022 года, возможность для граждан и малого и среднего бизнеса, обратиться до 30 сентября за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, изменение условий госзакупок по соглашению сторон, включение изменения курса валют в критерии при установке цен на жизненно важные лекарства, ограничение вывоза из медикаментов из России и другие.

• В регионах Сибири продолжились антивоенные акции. В Новосибирске полиция задержала, по разным оценкам, от 12 до 14 человек. Всего, по в России с 24 февраля на антивоенных акциях задержаны около 7,6 тыс. жителей, подсчитали в «ОВД-инфо» (российские власти внесли его в реестр незарегистрированных организаций-«иноагентов»).

