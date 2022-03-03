Украина. День восьмой
Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Украине. Мировое сообщество накладывает экономические санкции на Россию.
10:14 Шведская сеть магазинов одежды и обуви H&M приостановила все продажи в России из-за «военной спецоперации» в Украине, сообщается на сайте компании.
«Группа глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые страдают. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты из-за безопасности покупателей», — говорится в заявлении.
По сообщению «Ирсити», магазин H&M в одном из крупнейших иркутских ТРЦ «Модный квартал» уже закрыт.
10:00 Антивоенные пикеты в Новосибирске, прошедшие 2 марта на площади Ленина.
Фото t. me/nsk_vesna
Главное на утро 3 марта
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• В центре Киева продолжились взрывы. Российские власти говорят, что не обстреливают жилые кварталы.
• Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям удалось остановить наступление и назвал ведущиеся в стране боевые действия «отечественной войной». Он также отметил, что взятые в плен российские солдаты не знают, зачем пришли на территорию Украины, назвав их «растерянными детьми».
• Главный прокурор Международного уголовного суда (ICC) Карим Хан заявил, что началось расследование возможных военных преступлений, связанных с «военной спецоперацией»: «После первичного анализа ситуации в Украине, мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования».
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• В регионах Сибири продолжились антивоенные акции. В Новосибирске полиция задержала, по разным оценкам, от 12 до 14 человек. Всего, по в России с 24 февраля на антивоенных акциях задержаны около 7,6 тыс. жителей, подсчитали в «ОВД-инфо» (российские власти внесли его в реестр незарегистрированных организаций-«иноагентов»).