Военная колонна проехала по Новосибирску. Фото
03 Мар 2022, 11:22
Военную колонну заметили в Октябрьском районе Новосибирска. Среди техники был замечен БТР.
Колонну военной техники заметил читатель Тайги.инфо на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. По его словам, там несколько грузовиков и других военных машина, а также БТР.
Фото читателя Тайги.инфо
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