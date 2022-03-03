Военная колонна проехала по Новосибирску. Фото

03 Мар 2022, 11:22

Военную колонну заметили в Октябрьском районе Новосибирска. Среди техники был замечен БТР.

Колонну военной техники заметил читатель Тайги.инфо на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. По его словам, там несколько грузовиков и других военных машина, а также БТР. 

Фото читателя Тайги.инфо


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