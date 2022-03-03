Жительницу Бурятии арестовали за антивоенный пикет

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Задержанной на антивоенной акции жительнице Бурятии присудили 10 суток ареста. Женщина сутки провела в ОВД без еды и воды.

Жительнице Улан-Удэ Елене Целовальниковой, вышедшей на антивоенный пикет, присудили 10 суток ареста, сообщает Сибирь.Реалии* со ссылкой на правозащитницу Надежду Низовкину.

По словам активистки Бурятии Лилии Донской, на пикете Целовальникова держала плакат со словами «Нет войне». Целовальникова не нарушила правил проведения одиночного пикета, однако полицейские обвинили ее в неповиновении представителю власти за отказ показать паспорт, уточнила Низовкина.



Низовкина рассказала, что из материалов дела выяснилось, что полиция приехала на площадь Советов, потому что им поступил звонок об одиночном пикете Целовальниковой. Женщину сутки держали в ОВД без еды и воды.

