Замкомандующего «сибирской» армией погиб в Украине

© t.me/sashakots
Замкомандующего «сибирской» армией погиб в Украине
03 Мар 2022, 15:09

Замкомандира 41-й армии, которая базируется в Сибири, Андрей Суховецкий погиб в Украине. Об этом сообщили федеральные СМИ.

Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц сообщил в своем телеграм-канале о гибели заместителя командира 41-й армии Центрального военного округа России Андрея Суховецкого на территории Украины. Об этом же сообщила «Лента.ру».

В кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» подтвердили гибель Суховецкого журналистам «Радио Свободы» (власти РФ считают СМИ-иноагентом).

Министерство обороны России официально его гибель не подтверждало.

41-я армия в 1998—2010 годах входила в состав Сибирского военного округа. С 2010 года находится в составе Центрального военного округа ВС РФ. Ее соединения дислоцированы на территории Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей и Алтайского края.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Три дня, которые изменили мир
Алексей Мазур
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
03 Мар, 15:30
СГК запускает десятилетнюю инвестпрограмму в Новосибирске за 20,5 млрд
03 Мар, 15:21
Жительницу Бурятии арестовали за антивоенный пикет
03 Мар, 15:09
Замкомандующего «сибирской» армией погиб в Украине
03 Мар, 14:56
Новосибирский волейбольный центр «Локомотив-Арена» получил скоростной LTE-интернет
03 Мар, 14:25
Компания H&M закрыла магазины в городах Сибири
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика