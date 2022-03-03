Замкомандующего «сибирской» армией погиб в Украине

© t.me/sashakots

Замкомандира 41-й армии, которая базируется в Сибири, Андрей Суховецкий погиб в Украине. Об этом сообщили федеральные СМИ.

Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц сообщил в своем телеграм-канале о гибели заместителя командира 41-й армии Центрального военного округа России Андрея Суховецкого на территории Украины. Об этом же сообщила «Лента.ру».

В кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» подтвердили гибель Суховецкого журналистам «Радио Свободы» (власти РФ считают СМИ-иноагентом).

Министерство обороны России официально его гибель не подтверждало.

41-я армия в 1998—2010 годах входила в состав Сибирского военного округа. С 2010 года находится в составе Центрального военного округа ВС РФ. Ее соединения дислоцированы на территории Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей и Алтайского края.