Командир кузбасского СОБРа выжил в Украине и вышел к своим

03 Мар 2022, 20:34

Глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, который прошел Афганистан и Чечню, выжил в Украине после исчезновения во время военной спецоперации. Ранее источники сообщили о его гибели, но он вместе с несколькими сослуживцами смог выйти на позиции

Новосибирский ветеран войн и писатель Вячеслав Клепиков подтвердил Тайге.инфо, что получил от сослуживцев информацию, что Огий с еще несколькими бойцами вышел на позиции российских войск.

Сведения также подтвердил мэр Новокузнецка.

Ранее два источника утверждали, что Огий мог погибнуть в начале спецоперации на территории Украины.

«В результате подрыва машины несколько человек погибли, и жене полковника по ошибке сообщили, что он умер, — также пишет телеграм-канал 112. — На самом деле Константин Огий и еще 5 его подчиненных вступили в бой и смогли уйти в лес».

Официальных комментариев от Росгвардии, которой подчиняются ОМОН и СОБР, и от Минобороны РФ по этой ситуации не поступало.

Константин Огий прошел Афганистан и Чечню, писал «АиФ». В Афганистан он попал в 18 лет.
«О том, чтобы, как сейчас модно говорить, „отмазаться“ или „откосить“ от армии, у него даже мысли не было. Получив повестку, ребята даже радовались», — писало издание.

«Воспитаны мы были по-другому: хотели быть похожими на своих дедов, сражавшихся в боях с фашистской Германией, повторить их подвиги, проявить себя. При этом мы прекрасно понимали, на что идем, и куда нас отправят, — рассказывал Огий. — <…> Хорошо помню тот день, когда попал на войну. Полгода до этого были в учебке в Фергане. Это была осень, и прошедший циклон принес очень много снега. Вот мы и помогали местному населению его расчищать, несколько дней этим занимались. Потом за три дня построили наше подразделение, отобрали нас десятерых человек, посадили на самолет и привезли на нем в Кабул. А первое боевое задание я получил спустя еще десять дней. Мы тогда отправились сопровождать колонну, направлявшуюся в одну из провинций. Нужно было защитить ее от нападений душманов».

В Чечне Огий воевал в 1995—1996 годах. Во время подрыва бронемашины, весь личный состав, включая Огия, получил контузию. Но он, как рассказывал товарищ Огия, используя один ручной пулемет, спас подразделение.


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