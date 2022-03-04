ЦДЖ: Санкционные хроники Новосибирска. Неделя первая

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Новосибирские власти, бизнес и общественность пробуют адаптироваться к новой реальности в контексте событий на Украине. В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, третий город России пока переживает потрясения тише, чем можно было ожидать.

Впрочем, ключевой нюанс момента — никто не ожидал ничего подобного. Именно поэтому некоторые политики федерального уровня (в частности, на момент написания этой статьи — четыре депутата Государственной Думы) начали публично переоценивать свои действия: голосовали за одобрение независимости ДНР и ЛНР, а фактически оказались в роли одобряющих военную спецоперацию в масштабе почти всей Украины. Хотя в действительности мнения парламентариев насчет последнего президент не спрашивал, поставив их перед фактом так же, как и всю страну, и весь мир.

В отличие от упомянутых коллег, депутаты Госдумы от Новосибирской области с разной степенью энтузиазма поддержали в соцсетях действия главы государства. Депутатам регионального и муниципального уровней пока нет необходимости внятно прояснять свои позиции. Заксобрание одобряло признание независимости республик в момент, когда масштаб последствий еще не был понятен. У горсовета сессия лишь 16 марта, а до того еще многое может измениться.

По неофициальным сведениям, кураторы депутатов из исполнительной власти и силовых структур настоятельно рекомендуют воздерживаться от пацифистских заявлений. Количество местных политиков, публично призвавших к незамедлительному миру, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но примерно столько же и местных депутатов, поддержавших через соцсети и СМИ проведение спецоперации. Заставить заксобрание и горсовет массово высказываться в поддержку администраторы политических процессов пока или не могут, или не хотят. Большинство депутатов фокусируется на повседневной деятельности. Некоторые занялись сбором гуманитарной помощи для беженцев Донбасса.



Троцкистская формула «ни мира, ни войны» отражается и в уличной активности. Массовых регулярных акций в Новосибирске нет. Спецназ в касках дежурит на площади Ленина ежедневно в количестве, явно несоразмерном с числом активистов, выходящих публично и несанкционированно выразить свою позицию. Неделя показала, что полиция с одинаковой непреклонностью разгоняет как противников, так и сторонников спецоперации. Санкционировать массовые акции мэрия отказывается — в конце концов, еще действуют санитарные ограничения.

О коронавирусе дружно подзабыли: боевая и санкционная повестки молниеносно вытеснили пандемию из сферы общественного интереса. Губернатор Андрей Травников своевременно отменил QR-коды для сферы услуг и общепита. К середине марта можно ожидать полной отмены кодов к торжеству антиваксеров, продержавшихся-таки без прививания. В нынешней ситуации властям необходимо уменьшать число раздражителей для людей и отказываться от ограничений, вредящих бизнесу.

Лавина негативных новостей, обусловленных геополитикой, вызвала большое напряжение в местных деловых кругах, но пока не спровоцировала каких-то знаковых локальных событий, за вычетом, пожалуй, скоропостижного закрытия магазина IKEA, однако это правильнее отнести к проявлению федерального тренда. Потребители очень нервничают, судя по соцсетям, но в оффлайне ведут себя довольно спокойно, пытаясь опередить растущие цены без штурмовщины. Ритейл ощутил рост спроса на продукты питания, бытовую химию, косметику, алкоголь (в первую очередь, на все импортное). Но впереди длинные выходные перед 8 марта, этот период ежегодно характеризуется повышенным спросом. Ассортимент в магазинах говорит, что некоторые запасы еще есть.

В автосалонах продажи остановились: дилеры пересчитывают цены. Еще в 2021 году на авторынке проявился дефицит иномарок, пользуясь которым местные представители брендов завышали отпускные цены, навешивая непотребные дополнительные опции. Стоимость последних проданных на этой неделе иномарок из тех, что в наличии, достигла психологически неприемлемых величин. Например, за «Тойоту Камри» просили 6,7 млн рублей. Особенно цинично такие предложения выглядели на фоне неопределённости перспектив с поставкой запчастей в контексте серийных заявлений автопроизводителей об уходе с российского рынка.

Впрочем, такие намерения во многих случаях определяются временными эмоциями зарубежного менеджмента. Продажи Apple в России возобновились буквально через день после объявления об уходе. Только ценники обновились: продукция подорожала на 30-40%. Похожим образом могут действовать и другие зарубежные компании, прикрывшие продажи после значительного снижения курса рубля.

Под хоровые рассуждения экономистов про кризис начало марта принесло заметное оживление на местный рынок наружной рекламы. Операторы подняли цены и выгодно распродали поверхности. Из-за замедления Фейсбука и Твиттера вкупе с непонятными перспективами Инстаграма и Ютьюба предприниматели взялись резко перераспределять рекламные бюджеты от соцсетей к традиционным носителям. Прирост доходов должны были бы ощутить и средства массовой информации, но блокировки Роскомнадзора стали непредсказуемыми. В Новосибирске на 3 марта остаётся заблокированным лишь сайт Тайга.инфо. Но сам факт блокировки такого безобидного и травоядного московского издания, как The Village, подсказывает, что в бане в любой момент может оказаться любое СМИ, как-то соприкоснувшееся с темой событий на Украине.

Активность предпринимателей, пытающихся адаптироваться в резко изменившихся условиях, местами похожа на беготню курицы с отрубленной головой. Но вариант замереть на месте ничем не лучше. Решения принимаются из реалий сегодняшнего дня, потому что завтра стало совершенно непрогнозируемым, не говоря про послезавтра. Областное руководство, демонстрирующее уверенность в способности справиться с кризисом, находится в такой же неопределённости, ожидая новых вводных из Москвы. Кто-то надеется, что долгие выходные, включающие завершение Масленицы и 8 марта, выправят унылый фон на позитивный лад. Но пока развитие событий показывает, что праздники будут невесёлыми: Министерство обороны начало публиковать данные о потерях, есть уже первые погибшие солдаты из Новосибирской области.

Источник: ЦДЖ, Санкционные хроники Новосибирска: неделя первая, 4 февраля