Сибирские солдаты гибнут в Украине. Что о них известно

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В Украине уже погибли десятки военнослужащих из регионов Сибири. Это лишь официальные данные, подтвержденные чиновниками или близкими властям СМИ – любые другие сведения по закону, подписанному Владимиром Путиным, федеральные власти и силовики могут счесть составом для административного или уголовного дела. При этом единичные новости о потерях теряются в официальных сообщениях с буквой Z, которую превратили в символ «спецоперации», и сопровождаются массовыми релизами о поддержке боевых действий.

Во время объявленной президентом РФ Владимиром Путиным «спецоперации» в Украине погибли не менее 498 военнослужащих. И это только по официальным данным Минобороны на 2 марта, на седьмой из 21 дня «операции» (так требуют называть происходящее российские власти под угрозой административного и уголовного преследования). Также сообщалось о 1597 раненых, о состоянии которых, впрочем, не было дополнительной информации.

Никаких других данных Минобороны РФ с тех пор в публичном доступе не было. Вместо этого обрывочные сведения о потерях начали размещать власти субъектов федерации, а через какое-то время — и вовсе муниципалитеты.

Всего, как сообщали чиновники в Сибири, погибли около 50 военнослужащих.

Новосибирская область

В регионе известно о семи жертвах. Сначала губернатор Андрей Травников заявил о пяти погибших, среди которых военнослужащие из Новосибирска, Тогучинского, Колыванского, Сузунского и Ордынского районов области.

Затем о гибели 22-летнего жителя Сузунского района сообщила местная администрация.

«Все, кто лично знал Константина, отзываются о нем с искренней теплотой. Он был серьезным, трудолюбивым, целеустремленным, надежным, активным. У него было очень много друзей. Всегда с уважением относился к окружающим, помогал тем, кто был рядом», — говорилось в заявлении главы района.

А 13 марта администрация Колыванского района рассказала о гибели еще одного земляка, 44-летнего майора Виктора Максимчука. Утверждается, что он скончался под Мариуполем. Там он «защищал наш народ, мирную жизнь», говорится в соболезнованиях на сайте администрации.

Омская область

В Омске первые официальные сообщения о гибели военнослужащих начали поступать только 8 марта. Губернатор Александр Бурков направил телеграму матери капитана Артема Дмитриева.

Позже омское правительство сообщило, что «при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине погибли капитан Алексей Чучманов, старший прапорщик Арлан Ибраев, бойцы Росгвардии Тарас Петух и Артём Салугин».

Обстоятельства и место гибели омичей не назывались.

Наконец, 14 марта Бурков выразил соболезнования семьям погибших гвардии майора Азамата Алинова и ефрейтора Адама Шамурзина.



Тува

В республике официально известно о семи погибших. Обо всех сообщал губернатор Владислав Ховалыг.

Сначала чиновник рассказал о гибели двоих солдат и двоих сотрудников оперативного взвода ОМОН местного управления Росгвардии. Затем — о том, что во время «спецоперации» скончались младший сержант и два ефрейтора 55-й мотострелковой бригады.

Иркутская область

Не менее десяти солдат из Приангарья погибли в Украине, следует из сообщений губернатора Игоря Кобзева и муниципальных чиновников.

Последние данные о смертях опубликовали глава Тайшетского района, мэр Усть-Удинского района и мэр Братска Сергей Серебренников. Последний рассказал о гибели сразу четверых военнослужащих. Младшему из них было 18 лет, он подписал контракт прямо во время службы по призыву.

Офицера Виталия Голубя, который возглавлял мотострелковый взвод дивизии сухопутной армии, похоронили в Севастополе. В СМИ его называли выпускником военно-патриотического клуба Дома офицеров «Патриоты Забайкалья».

Бурятия

Глава республики Алексей Цыденов сначала рассказал журналистам о восьми жертвах и 40 раненых вoeннocлyжaщиx, которые, по его словам, находились в московском госпитале. С тех пор других данных он не приводил.

Кроме того, еще двое военных, служивших в Бурятии и погибших в Украине, похоронены у себя на родине: подполковник Денис Глебов (Рязань) и майор Алексей Ильницкий (Краснодар).

Позже глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования семье капитана Бадмы Бадмаева. Он — уроженец региона, но служил в Улан-Удэ по контракту.

Забайкалье



Первое сообщение о гибели появилось 4 марта. Губернатор Александр Осипов сообщил о смерти «стрелка» Ильи Бульдина. Никаких подробностей не приводилось.

А уже через два дня, 6 марта, на сайте правительства Забайкалья появился релиз об акции «ZaМир».

«Творческие коллективы Zабайкалья поддержали всероссийскую хоровую акцию „ZаМир“, которая проводится по всей стране в поддержку жителей Донбасса. В рамках проекта исполняется песня „Хотят ли русские войны“ на музыку Эдуарда Колмановского и стихи Евгения Евтушенко или любая другая патриотическая композиция, — говорилось в сообщении. — По итогам акции будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения песни „Хотят ли русские войны“ хоровыми коллективами страны. Видео будет представлено 8 марта на различных интернет-платформах, а также в эфирах федеральных каналов».

Правительство региона вместе с Кузбассом одним из первых вступил в игру с буквой Z в названии региона. Но сообщать о смерти соотечественников с тех пор не торопится. Вместо краевых чиновников это делают муниципальные. Администрация Агинского Бурятского округа опубликовала уже два сообщения о гибели жителей.

«28 февраля в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Митупов Бадма Балданович. Бадма Митупов родился 25 октября 1996 года в селе Ушарбай Могойтуйского района в семье Митуповых Балдан и Долгормы. После окончания школы в 2014 году поступил в Агинский медицинский колледж имени Чимитдоржиева», — говорилось в первом сообщении.



И только через несколько часов на сайте регионального правительства появилась официальная реакция губернатора Александра Осипова о Митупове.



«Конечно, никто не вернет им их сыновей, братьев, но в любом случае близкие и родные должны гордиться, что воспитали достойных мужчин», — сказал о погибших в Украине уроженцев Агинского округа сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев («ЕР»).

Еще один погибший, о котором до сих пор не сообщил губернатор — 38-летний офицер ВКС Сергей Игумнов. О нем рассказал сити-менеджер Читы Александр Сапожников.

Издание 63.RU также сообщило о погибшем в Донбассе летчике из Самарской области Руслане Рудневе. По словам источника «Читы.ру», он служил командиром полка в Домне под Читой. Кроме того, один из 13 волгоградских погибших, о которых говорило муниципальное ТВ, Роман Филатов оказался уроженцем Читы.



Красноярский край

В Красноярске известно о двоих жертвах. О первом погибшем майоре сообщил губернатор Александр Усс.

О втором — мэр Норильска Дмитрий Карасёв. По его словам, уроженец города Эдуард Белый погиб 26 февраля в районе Херсона.

«Это непоправимая утрата для семьи Эдуарда, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал, — отметил мэр. — Для Норильска это известие тоже стало печальной страницей. Город потерял одного из своих сыновей. Люди, знавшие Эдуарда, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке».

Кузбасс и Республика Алтай

Официально правительства обоих регионов не сообщали о жертвах. Зато власти Кузбасса регулярно отчитываются о построении людей в виде буквы Z. При этом правительство Югры сообщало, что в первый день военной спецоперации, 24 февраля, погиб уроженец кузбасского Киселевска, который жил в Нефтеюганске.



В Республике Алтай в телеграм-каналах и местных СМИ было одно непроверенное сообщение о гибели одного человека, но информацию пока не опровергали. Но и каких-либо официальных подтверждений не публиковалось. На сайте регионального правительства вообще нет сообщений о спецоперации, а на странице главы региона Олега Хорохордина — ни единой буквы Z.

Алтайский край, Хакасия и Томск



Сообщений о потерях и однотипных публикаций с буквой Z нет и на сайте правительства Алтайского края. Лишь новость о помощи беженцам с Донбасса, а также акции 6 марта о возложении цветов в поддержку военных.



О погибших официально не сообщалось и в Хакасии. Зато сайты и телеграм-каналы, связанные с местными единороссами и ОНФ, использовали «спецоперацию», в качестве новых поводов для того, что они считают дискредитацией губернатора Валентина Коновалова (КПРФ) - мол на одном из автопробегов с буквами Z якобы не было ни одного регионального чиновника и представителя политических партий.

От властей Томской области или связанных с ними местных СМИ также не было никаких официальных заявлений.



Ярослав Власов