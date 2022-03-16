Сибирские солдаты гибнут в Украине. Что о них известно
В Украине уже погибли десятки военнослужащих из регионов Сибири. Это лишь официальные данные, подтвержденные чиновниками или близкими властям СМИ – любые другие сведения по закону, подписанному Владимиром Путиным, федеральные власти и силовики могут счесть составом для административного или уголовного дела. При этом единичные новости о потерях теряются в официальных сообщениях с буквой Z, которую превратили в символ «спецоперации», и сопровождаются массовыми релизами о поддержке боевых действий.
Во время объявленной
Никаких других данных
Всего, как сообщали чиновники в Сибири, погибли около 50 военнослужащих.
Новосибирская область
В регионе известно о семи жертвах. Сначала губернатор Андрей Травников заявил о пяти погибших, среди которых военнослужащие из Новосибирска, Тогучинского, Колыванского, Сузунского и Ордынского районов области.
Затем о гибели 22-летнего жителя Сузунского района сообщила местная администрация.
«Все, кто лично знал Константина, отзываются о нем с искренней теплотой. Он был серьезным, трудолюбивым, целеустремленным, надежным, активным. У него было очень много друзей. Всегда с уважением относился к окружающим, помогал тем, кто был рядом», — говорилось в заявлении главы района.
А 13 марта администрация Колыванского района рассказала о гибели еще одного земляка, 44-летнего майора Виктора Максимчука. Утверждается, что он скончался под Мариуполем. Там он «защищал наш народ, мирную жизнь», говорится в соболезнованиях на сайте администрации.
Омская область
В Омске первые официальные сообщения о гибели военнослужащих начали поступать только 8 марта. Губернатор Александр Бурков направил телеграму матери капитана Артема Дмитриева.
Позже омское правительство сообщило, что «при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине погибли капитан Алексей Чучманов, старший прапорщик Арлан Ибраев, бойцы Росгвардии Тарас Петух и Артём Салугин».
Обстоятельства и место гибели омичей не назывались.
Наконец, 14 марта Бурков выразил соболезнования семьям погибших гвардии майора Азамата Алинова и ефрейтора Адама Шамурзина.
Тува
В республике официально известно о семи погибших. Обо всех сообщал губернатор Владислав Ховалыг.
Сначала чиновник рассказал о гибели двоих солдат и двоих сотрудников оперативного взвода ОМОН местного управления Росгвардии. Затем — о том, что во время «спецоперации» скончались младший сержант и два ефрейтора 55-й мотострелковой бригады.
Иркутская область
Не менее десяти солдат из Приангарья погибли в Украине, следует из сообщений губернатора Игоря Кобзева и муниципальных чиновников.
Последние данные о смертях опубликовали глава Тайшетского района, мэр Усть-Удинского района и мэр Братска Сергей Серебренников. Последний рассказал о гибели сразу четверых военнослужащих. Младшему из них было 18 лет, он подписал контракт прямо во время службы по призыву.
Офицера Виталия Голубя, который возглавлял мотострелковый взвод дивизии сухопутной армии, похоронили в Севастополе. В СМИ его называли выпускником военно-патриотического клуба Дома офицеров «Патриоты Забайкалья».
Бурятия
Глава республики Алексей Цыденов сначала рассказал журналистам о восьми жертвах и 40 раненых вoeннocлyжaщиx, которые, по его словам, находились в московском госпитале. С тех пор других данных он не приводил.
Кроме того, еще двое военных, служивших в Бурятии и погибших в Украине, похоронены у себя на родине: подполковник Денис Глебов (Рязань) и майор Алексей Ильницкий (Краснодар).
Позже глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования семье капитана Бадмы Бадмаева. Он — уроженец региона, но служил в Улан-Удэ по контракту.
Забайкалье
Первое сообщение о гибели появилось 4 марта. Губернатор Александр Осипов сообщил о смерти «стрелка» Ильи Бульдина. Никаких подробностей не приводилось.
А уже через два дня, 6 марта, на сайте правительства Забайкалья появился релиз об акции «ZaМир».
«Творческие коллективы Zабайкалья поддержали всероссийскую хоровую акцию „ZаМир“, которая проводится по всей стране в поддержку жителей Донбасса. В рамках проекта исполняется песня „Хотят ли русские войны“ на музыку Эдуарда Колмановского и стихи Евгения Евтушенко или любая другая патриотическая композиция, — говорилось в сообщении. — По итогам акции будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения песни „Хотят ли русские войны“ хоровыми коллективами страны. Видео будет представлено 8 марта на различных интернет-платформах, а также в эфирах федеральных каналов».
Правительство региона вместе с Кузбассом одним из первых вступил в игру с буквой Z в названии региона. Но сообщать о смерти соотечественников с тех пор не торопится. Вместо краевых чиновников это делают муниципальные. Администрация Агинского Бурятского округа опубликовала уже два сообщения о гибели жителей.
«28 февраля в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Митупов Бадма Балданович. Бадма Митупов родился 25 октября 1996 года в селе Ушарбай Могойтуйского района в семье Митуповых Балдан и Долгормы. После окончания школы в 2014 году поступил в Агинский медицинский колледж имени Чимитдоржиева», — говорилось в первом сообщении.
И только через несколько часов на сайте регионального правительства появилась официальная реакция губернатора Александра Осипова о Митупове.
«Конечно, никто не вернет им их сыновей, братьев, но в любом случае близкие и родные должны гордиться, что воспитали достойных мужчин», — сказал о погибших в Украине уроженцев Агинского округа сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев («ЕР»).
Еще один погибший, о котором до сих пор не сообщил губернатор — 38-летний офицер ВКС Сергей Игумнов. О нем рассказал сити-менеджер Читы Александр Сапожников.
Издание 63.RU также сообщило о погибшем в Донбассе летчике из Самарской области Руслане Рудневе. По словам источника «Читы.ру», он служил командиром полка в Домне под Читой. Кроме того, один из 13 волгоградских погибших, о которых говорило муниципальное ТВ, Роман Филатов оказался уроженцем Читы.
Красноярский край
В Красноярске известно о двоих жертвах. О первом погибшем майоре сообщил губернатор Александр Усс.
О втором — мэр Норильска Дмитрий Карасёв. По его словам, уроженец города Эдуард Белый погиб 26 февраля в районе Херсона.
«Это непоправимая утрата для семьи Эдуарда, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал, — отметил мэр. — Для Норильска это известие тоже стало печальной страницей. Город потерял одного из своих сыновей. Люди, знавшие Эдуарда, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке».
Кузбасс и Республика Алтай
Официально правительства обоих регионов не сообщали о жертвах. Зато власти Кузбасса регулярно отчитываются о построении людей в виде буквы Z. При этом правительство Югры сообщало, что в первый день военной спецоперации, 24 февраля, погиб уроженец кузбасского Киселевска, который жил в Нефтеюганске.
В Республике Алтай в телеграм-каналах и местных СМИ было одно непроверенное сообщение о гибели одного человека, но информацию пока не опровергали. Но и каких-либо официальных подтверждений не публиковалось. На сайте регионального правительства вообще нет сообщений о спецоперации, а на странице главы региона Олега Хорохордина — ни единой буквы Z.
Алтайский край, Хакасия и Томск
Сообщений о потерях и однотипных публикаций с буквой Z нет и на сайте правительства Алтайского края. Лишь новость о помощи беженцам с Донбасса, а также акции 6 марта о возложении цветов в поддержку военных.
О погибших официально не сообщалось и в Хакасии. Зато сайты и телеграм-каналы, связанные с местными единороссами и ОНФ, использовали «спецоперацию», в качестве новых поводов для того, что они считают дискредитацией губернатора Валентина Коновалова (КПРФ) - мол на одном из автопробегов с буквами Z якобы не было ни одного регионального чиновника и представителя политических партий.
От властей Томской области или связанных с ними местных СМИ также не было никаких официальных заявлений.
Ярослав Власов