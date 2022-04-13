Банк «Открытие» наградил лучших педагогов Новосибирска

© предоставлено компанией

В рамках конкурса «Учитель года-2022» прошло торжественное награждение лучших педагогов Новосибирска. Конкурс ежегодно проводит департамент образования мэрии Новосибирска при поддержке банка «Открытие».

Банк «Открытие» в Новосибирске традиционно уделяет особое внимание поддержке учителей и воспитателей школ и детских дошкольных учреждений. Каждый год он участвует в чествовании тех, кто стал победителем различных профессиональных конкурсов, которые проводит департамент образования мэрии Новосибирска.



Награды девяти победителям конкурса «Учитель года-2022» вручил управляющий Сибирским филиалом банка Вячеслав Брюханов. Он пожелал победителям успехов в конкурсах федерального уровня, новых профессиональных достижений и побед.



Кстати, пять из восьми учреждений, представляющих победителей конкурса, находятся на зарплатных проектах в банке «Открытие». Руководители этих образовательных учреждений высоко оценивают результаты долгосрочного сотрудничества с банком, его оперативность и открытость.

«Настоящее партнерство предполагает умение и желание слышать друг друга, внимание к потребностям клиента, профессиональное оперативное решение возникающих вопросов. Особенно приятно нам было услышать обратную связь от одного из наших самых давних партнеров — лицея №13, руководители которого попросили особо отметить работу нашего рядового сотрудника, который ведет зарплатный проект с лицеем. Такая похвала дорогого стоит и особенно приятна», — отметил Вячеслав Брюханов.

