Банк «Открытие»: из иностранных брендов сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Adidas и Apple

Мебель, спортивная одежда, модные гаджеты и предметы личной гигиены ушедших из России известных иностранных брендов — наиболее важная для населения в повседневной жизни продукция. При этом 85% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии готовы пользоваться российскими аналогами ушедших с рынка международных брендов и компаний. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

Среди иностранных брендов, уход которых для них наиболее критичен (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), жители сибирских регионов чаще всего называли IKEA (30%), ASUS (21%), Adidas (18%), Disney и Procter&Gamble (по 17%), Nestle (15%), Danone и L’Oreal (по 12%). От 9% до 12% опрошенных выразили беспокойство за ограничения в работе с Россией Apple, H&M, Lego, Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Oreo), Sony. Лишь 6% заявили, что для них не критичен уход из России любой иностранной компании — это самый низкий показатель по стране.



При этом 66% жителей Сибири, Забайкалья и дальнего Востока в целом положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний. По мнению 33% из них, Россия легко сумеет заместить товары и сервисы этих брендов своими. Еще 33% заявили, что не пользовались их услугами.

17% отнеслись к уходу международных компаний из России отрицательно, считая это неоправданным политическим решением. Еще столько же опрошенных объяснили свое отрицательное отношение тем, что им будет не хватать товаров и сервисов ушедших компаний.

73% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии поддерживают национализацию предприятий и магазинов, покинувших Россию иностранных компаний, но по принципиально разным причинам. 48% полагают, что такая мера позволит сохранить рабочие места. По мнению четверти респондентов, национализация должна стать наказанием за отказ работать в России. 17% против национализации, чтобы дать возможность ушедшим иностранным компаниям вернуться в Россию. Еще 11% считают национализацию нарушением закона.

73% опрошенных (самая высокая доля по стране) готовы пользоваться российскими аналогами известных международных брендов в случае, если удовлетворятся качеством их продукции. Ещё 12% готовы делать это в качестве меры личной поддержки отечественного бизнеса.

6% не намерены пользоваться российскими заменителями иностранных брендов потому, что у этой продукции будет более низкое качество. Ещё 4% не будут этого делать, потому что считают такую продукцию незаконной. Столько же опрошенных считают, что российские аналоги международных компаний просто не зарегистрируют.

По мнению директора по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Виталия Исакова, уход с российского рынка международных компаний может придать импульс развитию отечественного бизнеса: «Если импортозаместить iPhone или BMW в обозримом будущем вряд ли удастся, то в ресторанной сфере, производстве продуктов питания, бытовой химии, мебели, одежды у российских предпринимателей есть все возможности и компетенции для развития успешных локальных брендов. Мы уверены, что в текущий момент экономических потрясений будут созданы многие успешные бизнесы, которые принесут огромную ценность для потребителей и отличные результаты для инвесторов».

*Опрос проводился 12−18 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18−65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).