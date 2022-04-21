Правозащитники рассказали о голодовке заключенных в ангарской ИК-2

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Правозащитники рассказали о голодовке заключенных в ангарской ИК-2
21 Апр 2022, 12:18

В ангарской колонии №2 началась голодовка. Заключенные устроили акцию в знак протеста после избиения одного из них.

Правозащитник Иван Асташин сообщил The Insider*, что в ИК-2 избили заключенного, и в знак протеста 40 осужденных начали голодовку.

«Как удалось выяснить, 18 апреля был избит Михаханов Дмитрий Петрович 1998 года рождения. Конфликт с администрацией начался из-за того, что на утренней проверке у Михаханова в руках было одеяло. В ИК-2 уже отключили отопление, и заключенные замерзают. После проверки его отвели в дежурную часть, где сотрудники колонии начали его оскорблять и угрожать насилием. В этот момент в дежурной части появился зам по БиОР (заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной райботе) майор Марьясов, который тоже начал оскорблять осужденного, в том числе называя его оленем».

Михаханов в знак протеста «вскрылся», но, его, по словам правозащитника, все равно избили. После этого началась акция протеста.

Информацию подтверждает телеграм-канал АNTI PYTKI 38, который сообщил о «четвертом дне» голодовки. Утверждается, что заключенным угрожают «расправами»: «Также идут шмоны, борятся со связью, чтобы информация не выходила на свободу».

Акции в знак протеста против действий администрации ангарской ИК-2 проходили и в 2021 году. Десятки заключенные ЕПКТ при колонии объявляли голодовку после смерти двух осужденных. Они жаловались на то, что их «по формальному поводу» унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники и таскают по полу.

Сотрудники ГУФСИН по Иркутской области направили материалы о массовой голодовке в ИК-2 в прокуратуру и назвали действия заключенных «демонстративно-шантажным поведением».
В сентябре ФСИН утверждала, что от еды отказались лишь пять человек. 16 сентября в колонию зашел ОМОН, рассказывал источник редакции, однако официального подтверждения этой информации не было.

Летом 2021 года ИК-2 возглавил экс-сотрудник ангарской ИК-15 Роман Скоробогатов. Вслед за ним перешли и часть оперативников колонии №15. Именно со сменой начальства собеседники связывали давление на заключенных ИК-2.

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ангарской ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных могли быть избиты и изнасилованы в иркутском СИЗО-1 и ангарском СИЗО-6, писала Тайга.инфо. Дело о массовых пытках возбудили только в начале 2021 года, по нему, по последним данным правозащитников, проходят около 30 потерпевших. Также факты насилия были зафиксированы в иркутской ИК-6, по ним возбуждено отдельное уголовное дело.

Параллельно СК отчитался о завершении расследования уголовного дела о самом «бунте», большинство из 19 фигурантов которого заявили, что признательные показания были получены под пытками. Одним из потерпевших признан глава регионального управления ФСИН Леонид Сагалаков, в которого, как уверяет СК, кто-то из заключенных бросил обломок бордюра. Показания обвиняемого в этом заключенного Сергея Зырянова также были получены под пытками.

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