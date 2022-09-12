О мировом соглашении по публикации от 25 февраля 2021 года

12 Сен 2022, 06:00

Согласно мировому соглашению от 23.08.2022, заключенному между ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу и новостным порталом Тайга.инфо по делу №2−689/2021, сообщаем следующее:

25.02.2021 была размещена статья «Кузбасских правозащитников посадили в СИЗО. Им угрожают пытками». В тексте сказано, что «Дмитрию Камынину угрожали „пресс-хатой“ — специальной камерой, где по указанию администрации учреждений ФСИН заключенные избивают и издеваются над другими, чтобы, например, заставить подписать признательные показания для следствия». В дальнейшем информация об угрозах Дмитрию Камынину от ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу была размещена в статьях от 27.08.2021, 23.09.2021, 24.11.2021.

Из-за невозможности достоверно установить факт поступления угроз, источник от которого исходили угрозы, и наличие «пресс-хат» в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу, указанная информация была удалена.


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