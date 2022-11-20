Новосибирская область на четверть снизила ввод жилья в октябре
© Кирилл Канин
В Новосибирской области за 10 месяцев введено 1,9 млн кв. метров жилья, что почти на 40% больше, чем за тот же период годом ранее. Вместе с тем в октябре ввод сократился на 24,5%, а если вести речь о многоквартирном жилье — то почти на треть.
В январе-октябре 2022 года в Новосибирской области введено 1,985 млн кв. метров жилья, это на 39,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в материалах ЕРЗ. РФ.
В октябре 2022 года в Новосибирской области введено 212,1 тыс. кв. метров жилья, что на 24,5% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.
Отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Новосибирской области впервые после четырех месяцев положительной динамики.
Застройщики в октябре ввели в эксплуатацию 132,1 тыс. кв. метров во многоквартирных домах — это на 30% меньше аналогичного показателя 2021 года.
Среди 85 регионов Новосибирская область занимает 9-е место по показателю ввода жилья за октябрь 2022 года.
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