Тимофей Кулябин: Есть одна страна, которая точно отменяет русскую культуру. Это — Россия

© Наталья Гредина. Тимофей Кулябин

Увольнение Александра Кулябина с поста директора новосибирского театра ﻿﻿«Красный факел» может быть связано с давним интервью его сына, режиссера Тимофея Кулябина. Об этом рассказал сам постановщик. Он также раскрыл подробности увольнения Бориса Мездрича из Оперного театра на фоне дела ﻿﻿«Тангейзера» — причина была в борьбе за парковку.

Тимофей Кулябин в интервью Медузе* прокомментировал свою эмиграцию и возможную причину отставки отца с поста директора «Красного факела».

«Говорят, [увольнение связано] с теми [высказываниями], которые я сделал, когда я давал интервью чикагскому радио. Они его нашли спустя эти два месяца. Но почему надо за это увольнять отца, когда я уже давно не главный режиссер театра „Красный факел“? Они его вызывали, видимо в ФСБ, и спрашивали, — предположил Кулябин. — Но спрашивали как кого? Как директора театра? Они не могут с него за это спросить, я не его работник. Как отца? Ну тогда это товарищеский суд какой-то».

Режиссер отметил, что со времени увольнения из «Красного факела» после начала «спецоперации» в Украине, которую он осудил, сталкивался с «отменой русской культуры» только в России.

«Мои спектакли сняли в России. Это и называется отмена русской культуры. Есть одна страна, которая точно отменяет [русскую] культуру. Эта страна — Россия. А в Европе я такого не встречал», — подчеркнул Кулябин, который сейчас работает в Германии.

В декабре незадолго до отставки Александра Кулябина театр отменил почти все постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию РФ «Золотую маску». Кроме того, по словам Тимофея, его спектакли отменяют и в московском Большом театре.

Также Кулябина спросили об истории с постановкой «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, когда его обвинили в «оскорблении чувств верующих» (ч. 2 ст. 5.26 КоАП) из-за «извлечения образа Иисуса Христа из религиозного контекста». Суд прекратил дело, не увидев в этом правонарушения, но общая ситуация привела к отставке директора театра Бориса Мездрича — вместо него федеральные власти назначили скандального Владимира Кехмана. По словам Кулябина, реальной причиной увольнения Мездрича и раскрутки всего скандала с «Тангейзером» через новосибирскую митрополию РПЦ стала борьба за парковку у театра.

«На самом деле все там было устроено гораздо пошлее. Предмет конфликта — приблизительно парковка, — сообщил Кулябин. — <…> Там очень большая территория. Вся главная площадь города принадлежит Театру оперы и балета. Какой-то ее кусок хотели на парковку оттяпать у Мездрича, он сказал: нет, это территория Новосибирского театра оперы и балета. После чего они сказали: ну давайте этого директора уберем. Могу быть не абсолютно точным, но никаких там [оскорблений чувств] верующих не было».

В итоге после увольнения Мездрича Кехман подписал приказ об организации парковки у театра со стороны улицы Депутатская (то есть со стороны здания мэрии), которую ограничили шлагбаумом. Документ был принят под предлогом федерального закона «О противодействии терроризму» и постановления губернатора Владимира Городецкого «Об организации антитеррористической деятельности на территории Новосибирской области».



*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».