Мать и отчим забили насмерть семилетнего ребенка под Новосибирском

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Мать и отчим забили насмерть семилетнего ребенка под Новосибирском
25 Фев 2022, 09:40

Двое сожителей из Новосибирской области пойдут под суд за издевательства над семилетним ребенком. Мальчик скончался после того, как пьяные мать и отчим избили его.

Управление СК по Новосибирской области завершило расследование дела в отношении женщины из поселка Кудряшовский и ее сожителя, которые издевались над семилетним ребенком, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пару обвиняют по пунктам «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору), пункту «а» ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, с 2017 года мать и отчим регулярно избивали мальчика кухонной утварью и ремнем. 19 марта 2021-го ночью пара выпивала в квартире дома на улице Октябрьская. После этого «в воспитательных целях» мужчина и женщина начали бить его руками и ногами по туловищу и конечностям. Ребенок скончался на месте.

Мать мальчика не признала вину, отчим признал, но «не в полном объеме». В ближайшее время дело направят в суд.


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