Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 523

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Главное на 21 сентября

• Учительницу русского языка Василю Вершинину задержали прямо во время урока на Камчатке. В соцсетях она призывала отправить в отставку правительство края, рассказала блогер Алина Лушавина.

Трое полицейских в штатском вошли в класс школы № 32 в Петропавловске-Камчатском и вывели женщину. Сначала на неё хотели возбудить дело по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП), но позже ей стали угрожать уголовным преследованием за неповиновении полиции. Педагога задержали на двое суток, сообщила Лушавина.

Агентство «Кам24» утверждает, что Вершинину могут проверять «на причастность к публикации материалов, дискредитирующих ВС РФ». По словам её друзей и знакомых, вероятной причиной преследования Вершининой стали ее публикации против повышения пенсионного возраста и протесты против строительства туристического комплекса на Камчатке. В своём паблике учительница также записывала видео о фальсификациях на выборах.

• Фильм «Айта» известного якутского режиссера Степана Бурнашева удалили с российских видеосервисов. Картину убрали по требованию Роскомнадзора, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных сервисов.

Роскомнадзор утверждает, что нашёл в фильме «Айта» «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России»: «В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо. Роскомнадзор направил владельцам аудиовизуальных сервисов требования о необходимости устранить выявленные нарушения».

В фильме «Айта» рассказывается о старшекласснице Айте, которая умирает в больнице после попытки суицида. В кармане ее одежды находят записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» Выясняется, что она была беременна. После этого жители поселка решают расправиться с Афоней — русским полицейским, который накануне подвозил Айту до дома. Но позже оказывается, что записка была адресована не ему.

Режиссёр Степан Бурнашев не знает, где Роскомнадзор углядел «деструктивную информацию»: «История как раз о том, что деление людей на „своих“ и „чужих“ может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры».

«Айта» — самый кассовый на сегодня якутский фильм. Кино вышло в российский прокат в марте 2023 года, его сборы составили 26,4 млн рублей, фильм посмотрели в кино почти 80 тыс. человек. «Айта» удостоилась сразу двух наград кинофестиваля авторского кино «Зимний». Решение Роскомнадзора вызвало негодование у многих жителей Якутии и местных политиков.

• Мосгородсуд признал «Новое величие» «экстремистской» организацией.

Участников «Нового величия» задержали в марте 2018 года. Марию Дубовик, Анну Павликову, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова, Сергея Гаврилова, Петра Карамзина, Максима Рощина, Дмитрия Полетаева, Павла Ребровского и Рустама Рустамова обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК). Якобы молодые люди хотели участвовать «в народных восстаниях» и «революционных действиях», для чего устроили несколько поездок в Подмосковье с тренировками по стрельбе и метанию «коктейлей Молотова», считало следствие. В основу обвинения легли показания информатора силовиков Руслана Д., который фактически и предложил активистам создать политическую организацию и написать устав.

Руслан Костыленков, которого следствие называло лидером «Нового величия», говорил о пытках после задержания. В итоге Костыленкову назначили 6 лет и 9 месяцев колонии, Карамзину — 6 лет и 3 месяца, Крюкову — 6 лет. Дубовик, Павликова, Рощин и Полетаев получили от 4 до 6,5 лет условно.