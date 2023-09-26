Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 526

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Главное на 26 сентября

• Глава Чечни Рамзан Кадыров («Единая Россия») опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает заключённого грозненского СИЗО Никиту Журавеля. В августе стало известно, что Адама привели в СИЗО, где он избил Журавеля — чеченские власти, депутаты Госдумы и сенаторы от республики одобрили внесудебную расправу над молодым человеком.



«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание, — теперь пишет Кадыров в своем телеграм-канале. — <…> Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. <…> Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать. Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама».

Член Совета по правам человека при президенте Р Ф Ева Меркачёва направит запрос в правоохранительные органы по факту избиения. «Считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление — очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять, — сказала правозащитница Ксении Собчак. — По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет».

Также против действий Кадырова высказались различные общественные деятели и политики, в том числе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и депутат заксобрания Красноярского края от «Единой Росси» Алексей Кулеш, который назвал произошедшее «документом эпохи».

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана в Волгограде, доставили в СИЗО в Грозном в мае 2023 года с личного одобрения президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в том, что он сжёг Коран близ Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе мужчина признал вину.

• Спикер Совфеда Валентина Матвиенко осталась крайне недовольна нынешней работой «Почты России» и пригрозила обращением в правоохранительные органы.

«Мы шли на все предложения, а финансовое положение очень печальное. „Дыра“ растёт и растёт, и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок. Надо срочно поправить ситуацию. Чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

• Власти Томска не смогли найти достаточного количества спонсоров для проведения праздничных мероприятий в День томича. Из городского бюджета праздник решили не финансировать, пишет «РИА Томск» со ссылкой на заммэра Константина Чубенко.

День томича проводился в городе с 2015 года, традиционно праздник проходил во вторую субботу сентября. В 2023-м его сначала перенесли на конец месяца и теперь вовсе отменили. Праздник «День Томича» придумал экс-мэр Иван Кляйн, а его спонсором традиционно было «Томское пиво», напоминает ТВ2.