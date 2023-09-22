Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 524

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 524
22 Сен 2023, 11:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 22 сентября

• В Госдуму хотят внести законопроект, который позволит Росгвардии создавать в своём составе «добровольческие формирования», сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Ранее власти решили дать губернаторам право создавать свои военные компании и снаряжать их стрелковым оружием.

• Правительство РФ обложило экспортёров пошлинами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 1 октября 2023 года будут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров в размере 4%-7% в зависимости от курса рубля (для удобрений — до 10%), но при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой.

«Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен», — говорят в правительстве.

Экспортные пошлины вводят на уголь, драгоценные, черные и цветные металлы, драгоценные камни, жемчуг, удобрения, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, животных и другие товары.

Аналитики считают, что дополнительные затраты поставщиков снизят объемы экспорта, что приведёт к дальнейшему ослаблению рубля и росту инфляции. Более того, правительство РФ уже ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива под предлогом сдерживания роста цен на топливо и его дефицита на внутреннем рынке.

• Несовершеннолетнего задержали при попытке поджога релейного шкафа коктейлем Молотова на железнодорожном перегоне «Томск-1 — Томск-2», утверждают в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Молодой человек не довёл «умысел до по независящим от него обстоятельствам», потому что его задержали сотрудники полиции и ФСБ, утверждают в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК (покушение на диверсию). Несовершеннолетнего отправили в СИЗО.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что задержанному 16 лет, он учится в 10 классе одной из томских гимназий.


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