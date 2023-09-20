Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 522

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 20 сентября

• Брат 20-летнего мобилизованного на «спецоперацию» хабаровчанина украл с его карты 1,5 млн рублей. Перед отъездом молодой человек договорился с родственником, что оставит ему карту, на которую должны были присылать зарплату, а деньги можно было бы тратить только на помощь матери или подарки близким на праздники, рассказала Baza.

На днях мобилизованный вернулся домой и захотел снять немного налички, но банкомат показал ошибку. Оказалось, что его старший брат потратил все деньги. Тогда младший написал на него заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158 УК).

• Роскомнадзор планирует с марта 2024 года по сентябрь 2029 года запретить размещение информации об обходе блокировок в интернете, следует из опубликованного проекта приказа.

РКН хочет внести изменения в приказ № 25 от 27 февраля 2022 года, в котором указаны критерии для внесения публикаций в Единый реестр запрещенной информации. Среди новых и будут семь пунктов, связанных со способами и методами получения доступа к заблокированным адресам, а также описанием действий для обхода блокировок. Также Роскомнадзор собирается «запретить» информацию, побуждающую к использованию способов обхода блокировок.

Правила не будут действовать «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ».

• В Международном суде ООН началось слушание по делу «Украина против России», в рамках которого Украина доказывает, что Россия могла злоупотребить положениями Конвенции о запрете геноцида для того, чтобы необоснованно ввести войска. Для этого украинская сторона привела некоторые заявления российских чиновников, в том числе президента Путина и заместителя руководителя Совбеза Дмитрия Медведева.

Путин, напомним, оправдывал «спецоперацию» необходимостью «денацифицировать» Украину и защитить «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Но представитель России в суде ООН Геннадий Кузьмин отрёкся от этих заявлений.

«Заявления — это просто заявления. Они не связаны с международным правом», — сказал Кузьмин.

В то же время Путин обосновывал ввод войск именно ст. 51 ч. 7 Устава ООН.

