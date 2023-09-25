Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 525

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Главное на 25 сентября

• В Чечне изъяли тираж нового учебника истории России, заявил спикер парламента республики Магомед Даудов в телеграме. Потом он удалил абзац об этом из своего поста с критикой пособия, но он уже разлетелся по СМИ.

«Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению [главы Чечни] РАМЗАНА АХМАТОВИЧА [Кадырова] изъят из школ, — говорилось в первом варианте поста Даудова. — Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины».

По словам Даудова, учебник «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов», и глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему «разобраться в столь важном вопросе». Единоросс уверяет, что автор учебника Владимир Мединский, «признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести еë в порядок».

• Жены забайкальских мобилизованных не могут отправить посылки мужьям в зону «спецоперации» из-за проблем с сортировочным пунктом «Почты России» в Чите.

«Мы — жёны мобилизованных ребят — полмесяца назад отправили посылки на СВО, но они всё это время пролежали на сортировке на „Почте России“ — мы же отслеживаем по трек-номеру, — цитирует одну из женщин „Чита.ру“. — В четверг, 21 сентября, приходили на Главпочтамт на Ленина, где нам откровенно сказали, что все мужики с сортировочного пункта поувольнялись из-за низких зарплата, а одни женщины с таким потоком не справляются, сортировать некому. И когда отправятся посылки — неизвестно».

В пресс-службе «Почты России» утверждают, что плановые отпуска сотрудников и больничные привели к «замедлению в обработке почты», но говорят, что проводят «набор сортировщиков к высокому сезону, который обычно стартует в ноябре».

• 28-летний калининградец Илья Ч., задержанный по делу о поджоге конструкции в виде буквы Z, рассказал о пытках. Об этом сообщает «Новая вкладка» со ссылкой на молодого человека Илью и его адвоката Евгению Суслову.

19 сентября Илью остановили на улице в Белгороде пятеро неизвестных в гражданской одежде. Они не представились и затолкали его в черный «Мерседес», надели наручники и мешок на голову. У него забрали личные вещи и ключи от комнаты. В машине Илью били по лицу и другим частям тела, спрашивая, «есть ли у него куратор». Вскоре автомобиль остановился в лесу, где, по словам молодого человека, его «на протяжении 4−5 часов» пытали электрошокером и газовой горелкой, а также били и угрожали серьезными увечьями.

«Применяли электрошокер, которым мне наносили удары током в количестве более 200 раз… Наручники мне на руках затянули так сильно, что у меня образовались гематомы. Под ноги мне положили деревянный предмет, и кто-то из мужчин с топором в руках грозился, что отрубит мне ноги, но они этого не сделали, — цитирует Илью издание. — Я понял, что таким образом меня запугивали. Также мужчины использовали газовую горелку, которую мне подносили в область спины на голое тело. В общей сложности мне нанесли более 50 ударов руками и ногами по различным частям моего тела. В один из моментов мне облили ноги какой-то горючей смесью и говорили, что сейчас мне подожгут ноги. Также неоднократно мои ноги были облиты водой, к которым сразу же подносили электрошокер, и мне было от этого гораздо больнее».

Во время пыток его продолжали спрашивать о «кураторах» и заставили дать нужные им показания в полиции — он должен был заявить о «нежелании жить в России и то, что он якобы негативно относится к политике и идеологии нашего государства». Такие же признания похитители записали на видео.

Адвокат зафиксировала следы пыток и подала ходатайство о медицинском освидетельствовании. Его удовлетворили.

Дело завели по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК). Но потом в документах стало фигурировать новое дело о незаконном приобретении оружия и боеприпасов (ст. 222.1. УК). Пострадавший рассказал, что во время пыток ему в руки вкладывали предметы, похожие на ручную гранату и тротиловую шашку, позднее их нашли у него дома во время обыска.

