Более 4,7 тысяч новосибирцев заразились COVID-19 за сутки
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В Новосибирской области в пандемию ковидом заразились более 206,1 тыс. человек. За сутки скончались 13 пациентов.
«Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте: 70, 82, 86 лет и женщины в возрасте 59, 64, 73, 74, 67, 77, 87, 84, 88, 94 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4945 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 25 февраля.
Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.
В отделениях реанимации остаются 335 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 46 пациентов.
Подтверждено 4796 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 206102, выписаны более 92,2 тыс.
В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3717 пациентов, в том числе 124 ребенка.
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