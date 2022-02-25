Более 4,7 тысяч новосибирцев заразились COVID-19 за сутки

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В Новосибирской области в пандемию ковидом заразились более 206,1 тыс. человек. За сутки скончались 13 пациентов.

«Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте: 70, 82, 86 лет и женщины в возрасте 59, 64, 73, 74, 67, 77, 87, 84, 88, 94 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4945 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 25 февраля.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 335 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 46 пациентов.

Подтверждено 4796 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 206102, выписаны более 92,2 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3717 пациентов, в том числе 124 ребенка.

