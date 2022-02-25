Сеть магазинов DNS подняла цены на технику на 30% из-за «нового мира»

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Сеть магазинов DNS подняла цены на технику на 30% из-за «нового мира»
25 Фев 2022, 10:03

Крупная российская сеть электроники DNS подняла цены на технику примерно на 30%. Руководство компании связывает это с «ажиотажным спросом» и «новым миром».

О повышении цен на технику сообщил с своем тг-канале директор DNS Дмитрий Алексеев. По его словам, компания столкнулась с тем, что ее деятельность «превратилась в распределение дефицита». Это сказалось на ценах, дальнейший рост которых также нельзя исключать.

«Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, — написал он. — Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров».

Он заявил, что понимает «раздражение» ценами, однако заметил, что «такова реальность».

Повышение цен заметили и в Новосибирске. Один из читателей рассказал Тайге. инфо, что 24 февраля на фоне ожидаемого повышения цен решил приобрести телевизор LG диагональю 65 дюймов за 59,9 тыс. рублей. Сегодня этот же телевизор стоит уже 69,9 тыс.


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