Мебельный комбинат загорелся в Барнауле

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Барнаульские пожарные борются с возгоранием на мебельном комбинате. Огонь перекинулся на здание со строительного мусора.

Информация о возгорании строительного мусора на площадке на территории мебельного комбината поступила в экстренные службы в обед 25 февраля, сообщили в МЧС.

«Огонь стремительно распространялся по горючим материалам, произошел переход огня на расположенное рядом производственное здание. Площадь возгорания на данный момент — порядка 460 квадратных метров», — добавили в министерстве.

На пожаре работают 66 человек и 17 единиц техники. Пострадавших нет, все люди успели выйти из здания.

