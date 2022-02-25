Новосибирцы уезжают из города

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Жители Новосибирска продолжают побег из города. Они выбирают ближайшие районы, где есть возможность пользоваться всеми онлайн-сервисами.

Количество новосибирских абонентов «МегаФона», покинувших город, за год увеличилось на 19%, отмечают специалисты компании.



Чаще всего жители региона выбирают пригород Новосибирска: Новосибирский, Искитимский, Коченевский, Колыванский, а также Сузунский, Тогучинский и Черепановский районы. Аналитики зафиксировали здесь новых абонентов из близлежащих городов, а также других регионов — Алтайского и Красноярского края, Томской области и даже из Москвы и Санкт-Петербурга.

Любители свежего воздуха и природы живут за городом круглый год и не спешат возвращаться в мегаполис даже поле окончания дачного сезона. В популярных у новосибирцев поселках и селах летом и зимой разница мобильного трафика не превышает 8%.

Активность сельских пользователей в сети не уступает показателям Новосибирска.

По данным «МегаФона», среднестатистический селянин скачивает на 12% больше трафика, чем городские абоненты. Смартфоны также мало отличаются — среди популярных iPhone5S, Huawei Honor 10 Lite и Huawei Honor 7A.

За последний год «МегаФон» модернизировал и построил базовые станции в 97 населенных пунктах области. При этом в 20% из них оператор впервые запустил LTE. Благодаря развитию сети более 22 тыс. селян теперь могут пользоваться популярными цифровыми сервисами на скорости 4G: удаленно учиться и работать, приобретать товары онлайн, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы.

Среди них, например, жители отдаленных сел Кама в Куйбышевском районе, Новоселье в Купинском районе, Усманка вКыштовском районе, Журавка и Шипицыно в Чистоозерном районе, а также Шурыгино в Черепановском районе.

Активнее всего строительство шло в Новосибирском, Тогучинском, Искитимском, Сузунском, Кочковском и Мошковском районах. Также оператор значительно увеличил емкость сети в Новосибирске и Бердске.

В целом общий объем трафика в Новосибирской области вырос в 1,5 раза, а средняя скорость 4G достигла 38,21 Мбит/с — по данным исследования международной компании Ookla это лучший результат в регионе.