Ремонт котла новосибирской ТЭЦ-4 позволит сократить объем сжигаемого угля на 600 тонн в год

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Ремонт котла новосибирской ТЭЦ-4 позволит сократить объем сжигаемого угля на 600 тонн в год
25 Фев 2022, 12:27

Новосибирская ТЭЦ-4 Сибирской генерирующей компании начала плановый капитальный ремонт котлоагрегата №8. Весь комплекс работ обеспечит сокращение объема сжигаемого угля на 600 тонн в год.

Новосибирская ТЭЦ-4 Сибирской генерирующей компании начала плановый капитальный ремонт котлоагрегата №8. Весь комплекс работ обеспечит сокращение объема сжигаемого угля на 600 тонн в год.

Процесс ремонта котла включает в себя ряд масштабных операций: замену холодной воронки котла — нижней части, в которой остывает шлак, установку новых газоходов, огнеупорных и теплоизоляционных ограждений холодной воронки и шлаковыдающих бункеров, а также восстановление изоляции котлоагрегата.

В общей сложности на модернизацию котла №8 Сибирская генерирующая компания направит 22 млн рублей.

Весь комплекс работ на котлоагрегате №8 обеспечит повышение коэффициента полезного действия оборудования и сокращение объема сжигаемого угля на 600 тонн в год за счет присосов — уменьшения попадания воздуха в топку котла.


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