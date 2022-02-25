Начальник новосибирского Центра управления городским электротранспортом задержан за взятку

© Тайга.инфо. Александр Руденко
Начальник новосибирского Центра управления городским электротранспортом задержан за взятку
25 Фев 2022, 12:34

Начальник новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) Александр Руденко задержан за взятку. В отношении него возбуждено уголовное дело.

О задержании Руденко в рамках уголовного дела о взятке сообщил НГС со ссылкой на свои источники. По информации издания, чиновнику инкриминируют получение взятки.

«Возбуждено уголовное дело о получении взятки руководителем „ЦУГАЭТ“ Александром Руденко. За подробностями рекомендую обратиться в СК», — цитирует НГС свой источник.

По данным второго собеседника редакции, делом занимается Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области.

Александр Руденко родился в Новосибирске 4 июля 1969 года. В 1992 году после окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (специальность — «экономика и организация железнодорожного транспорта») он поступил на службу в органы внутренних дел. Работал инспектором по розыску, инспектором по пропаганде, был старшим государственным инспектором ГИБДД. С апреля 2004 года по март 2009 года возглавлял ГИБДД УВД Дзержинского района, а после — служил заместителем командира полка дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД ГУВД по Новосибирской области. В 2009-м стал главным автоинспектором Новосибирска.

Руденко возглавил ЦУГАЭТ после возбуждения уголовного дела в отношении его предшественника Арама Суваряна.


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