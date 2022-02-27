Фильм о болезненном расставании братьев-близнецов покажут в Новосибирске

Выпускник мастерской режиссера Александра Сокурова Александр Золотухин представит свой новый фильм «Брат во всем» в Новосибирске. Это история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты – стать военными летчиками.

Фильм «Брат во всем» покажут в новосибирском кинотеатре «Победа» 28 февраля в 19:00. Картину зрителям представить режиссёр Александр Золотухин, сообщили организаторы.

Это история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками.

«Среди мальчишек, пришедших поступать в летное училище нет случайных пассажиров. Стать летчиком — их цель с детства, их призвание. Это особый род братских отношений, которые сохраняются на всю жизнь. И на таких людей, положительных по своей сути, всегда интересно смотреть, — рассказал Золотухин. — Но каковы их характеры? Как они справляются с жизненными трудностями? О чем говорят? О чем думают? Ведь прекрасная и возвышенная мечта о полетах соседствует с риском для жизни и большой ответственностью. Обычно авторы редко обращаются к подобным персонажам, потому что в их отношениях сложно обнаружить конфликт».

Фильм снимали в настоящем учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой.

Картина вошла в программу Encounters 72-го Берлинского международного кинофестиваля.

Александр Золотухин — выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.

