Около 150 тыс. туристов находятся в городах юга России, где закрыты аэропорты

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В регионах России, где временно закрыты аэропорты в связи с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине», находятся около 150 тыс. туристов. Они смогут покинуть города на поездах, также часть туроператоров организовали автобусные вывозные рейсы.

По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных туристов, большая часть — в Крыму и в Краснодарском крае.



Туристы, которые должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме. Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД, отметили в Ростуризме.

Кроме того, несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами.

Также Ростуризм с коллегами из Минтранса сейчас формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.

«Мы также просим туристов, которые пока не могут вылететь в Россию, обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс „горячую“ линию по телефону 8 800 200-34-11 . Линия работает ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск, звонок бесплатный. На эту линию можно обращаться за консультацией по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Ростуризм совместно с Общественным советом Ростуризма запустили на сайте штабтуризм. рф онлайн-форму для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы после поездки в другой субъект РФ или за границу.

В России до 2 марта полностью прекращены рейсы в 12 аэропортов на юге страны «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине»:

— Ростов (Платов)

— Краснодар (Пашковский)

— Анапа (Витязево)

— Геленджик

— Элиста

— Ставрополь

— Белгород

— Брянск

— Орел

— Курск

— Воронеж

— Симферополь.