Гособвинение попросило ужесточить наказание осужденному по террористической статье подростку из Канска

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Прокуратура попросила увеличить срок с 5 до 9 лет колонии канскому подростку Никите Уварову. Его обвиняют по «террористической» статье.

Прокуратура Красноярского края подала апелляционное представление на приговор 1-го Восточного окружного военного суда, вынесенный 10 февраля трем подросткам из Канска, сообщает «Новая газета». Копию документа изданию передали родственники подростков.

Гособвинитель А. Лазовская просит изменить приговор: «усилить назначенное Уварову Н. А. наказание» и «окончательно назначить 9 лет лишения свободы».

Ранее Никите Уварову присудили 5 лет колонии. Его обвиняют по ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности)

Лазовская уточнила, что не оспаривает квалификацию действий Уварова, но полагает, что приговор подлежит изменению из-за нарушения УПК: по такой тяжелой статье, как «терроризм», с учетом несовершеннолетия максимальный срок наказания «не мог быть менее 7 лет 5 месяцев и более 10 лет лишения свободы». Суд, назначая Уварову наказание ниже низшего предела, «не привел мотивов своего решения», утверждает она.

«Допущенные нарушения закона повлекли назначение Уварову Н. А. несправедливого наказания ввиду чрезмерной мягкости, в том числе по совокупности преступлений», — заявила гособвинитель.

Ранее три апелляционные жалобы на приговор военного суда подали сам Уваров, его мать и адвокат.

«Я в шоке. Думала, из-за огласки уже обвинение успокоится — но нет. Условные приговоры двум другим ребятам не оспариваются, не просят их увеличить или сделать реальными, только к Никите пристали, требуют больше крови, — рассказала мать Никиты Уварова Анна. — Я вообще сейчас в ступоре. Мурашки по скальпу опять забегали и ноги занемели. Как ватные. А ведь намекали нам: не жалуйтесь, и мы не будем».

Жалобы и представление будет рассматривать Апелляционный военный суд.

О задержании трех подростков из красноярского Канска региональное управление СК РФ сообщило в июне 2020 года.



По версии следствия, несовершеннолетние придерживались анархистских взглядов и с октября 2019-го по июнь 2020 года проходили совместное обучение: читали «запрещенную литературу», смотрели фильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.



Двое задержанных признали вину под «давлением, угрозами и обещаниями, что „всё будет хорошо“».



В марте 2021 года СК закрыл дело об участии подростков в «террористическом сообществе» и возбудил два новых: об изготовлении взрывчатых веществ по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1 УК) и их незаконном хранении (ч. 2 ст. 222.1 УК).



Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности. Им дали 3 и 4 года условно. Гособвинение 4 февраля просило назначить Уварову 9 лет лишения свободы, двум его друзьям — 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии. 18 февраля Уварова поставили в СИЗО Канска на учет как склонного к экстремизму.

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