Томич скончался после падения из автобуса
© vk.com/public_tomsk_police
В Томске мужчина выпал из автобуса на проезжую часть, и его переехало задними колесами. Полиция возбудила уголовное дело.
42-летний мужчина выпал из автобуса на улице Сергея Лазо в Томске, сообщили в пресс-службе УМВД по региону 26 февраля.
По данным полиции, 21 февраля 2022 года 37-летний водитель «ПАЗа» поехал с остановки с открытой дверью, из-за чего пассажир выпал на проезжую часть, и его переехало задними колесами автобуса. Мужчину с травмами увезли в больницу, где позже он скончался.
Против водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Руководителя организации по перевозке пассажиров отстранил водителя от работы.
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